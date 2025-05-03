EDA巨擘活躍國際學術圈 張耀文談領域未來勉青年4件事

台大講座教授張耀文日前接受國際學術刊物專訪，暢談領域未來，並勉勵年輕人。（資料照）

2025/05/03 12:20

〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕台大講座教授張耀文日前接受 IEEE 電子設計自動化學會（IEEE CEDA）的旗艦雜誌《 IEEE Design& Test》專訪，暢談從電子設計自動化（EDA）領域門外漢到學術巨擘的過程，讓世界看見台灣的科研實力，他認為領域未來要再突破必須尋求新材料應用，並持續突破摩爾定律，跨領域整合多元技術，鼓勵想投入的年輕人要專精基礎學科，具備好奇心、感恩心等特質，且做好時間管理。

張耀文被全球電子工程領域專業媒體《EE Times》譽為「EDA領域的微電子先驅」，除了學術成就斐然，也曾出版934頁的EDA教科書、擁有16項美國專利，相關論文更是全球最多產者，曾獲11項最佳論文獎、24項EDA頂尖競賽前三名獎項，其中8項為全球第一，所帶領的台大團隊亦被評為全球最優秀、聰明，還創立公司讓科研成果落地。

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談及這段經歷，張耀文卻自嘲，以前完全不懂EDA領域，反而是把攝影社當成主修在學習，藉此獲得很多光學知識，同時自己也很喜歡演算法和數學。後續在因緣際會下受博士論文指導教授 Martin Wong 及太老師劉炯朗校長引領進入EDA，當初的興趣也變成在EDA領域發展非常重要的元素。

展望未來，張耀文表示，如何延續摩爾定律做出更新型電晶體，甚至背後供電；還有能適用於高頻、高溫、高壓的新材料與元件；以及如何透過異質整合將多元技術元件整合單一封裝等，都需要跨領域整合。這也將成為半導體產業發展的幾個關鍵驅動因素如人工智慧、高效能運算、汽車電子、5G/6G、物聯網和雲端應用、智慧醫療多種面向。

不只如此，張耀文還活躍於期刊及大型會議，曾於2020年和2021年成為首位非美國／歐洲的CEDA總裁。他指出，學會主要在培育EDA人才，促進EDA活動，提升學術和產業的水準，並在世界各地建立更多的分會，提供資金支持活動，贊助更多的研討會。另也透過辦理EDA社群中最大的國際比賽，讓產業與人才能有交流平台。此外，也實施更嚴格的利益衝突規定，使論文審查制度更公平。

若青年想要投入半導體產業，張耀文認為，要學會辨別「重要且緊急」的事先做。而工作要保持誠信、好奇心、彈性；要成功就要要保持積極的心態；設定目標，並制定執行計畫；對於取得成就須對別人表示感激。同時更要熟悉數學、演算法和最佳化等EDA基礎知識。

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