高雄老饕有福了！今年鐵路便當節首次南下 5/24-25登場

今年第10屆鐵路便當節首次南下，高雄也吃得到。（圖擷自鐵路便當節粉絲專頁）

2025/05/03 11:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕愛吃便當的南部民眾有福了，在立委許智傑爭取下，今年第10屆鐵路便當節首次南下，高雄也有場次，將於5月24至25日在高雄車站下沉式廣場登場，便當節限定款只在高雄才能吃得到。

許智傑指出，他成功爭取鐵路便當節10週年就在高雄車站，便當節限定款只在高雄才能吃得到，熱愛鐵道文化的高雄人不需要再北上。

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根據台鐵公司規劃，今年第10屆鐵路便當節分為高雄場與台北場，高雄場於5月24日、25日在高雄車站下沉式廣場（地下1樓）登場，台北場於6月6日至9日於台北車站1樓大廳舉行。

眾所期待的鐵路便當節高雄場，不只有高雄餐旅分處推出的8款便當，現場還藏了超多限定美味，例如鰻牛饗宴陶瓷便當，有香煎A5和牛、輸日等級的蒲燒鰻魚、生食級干貝等頂級食材，售價999元。

台鐵公司指出，府城風味鋼盒便當售價699元，喜歡台南味的朋友絕對不能錯過，內有台南招牌小吃土魠魚條、獨門秘方醃製的台灣鹹豬肉，經典配菜令人齒頰留香；另一款府城風味便當售價199元。

清爽系的鯖躍舞蝦便當，有白腹鯖魚＋鳳梨蝦球＋破布子炒高雄山區龍鬚菜＋屏東在地紅寶石紅藜飯，售價199元；鐵石新嚐便當內含梅醬龍虎石斑魚排，搭配恆春鹹鴨蛋、車城洋蔥製成的金沙炒洋蔥，售價150元。

平價的好事成雙便當，售價120元，有台鐵經典雙主菜組合：滷排骨搭配金黃酥香的炸魚排，還有台鐵經典滷蛋，再加上鮮枝捲，香氣四溢。

鰻牛饗宴陶瓷便當（左上角），有香煎A5和牛、蒲燒鰻魚、干貝等頂級食材。（圖擷自鐵路便當節粉絲專頁）

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