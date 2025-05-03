為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄老饕有福了！今年鐵路便當節首次南下 5/24-25登場

    今年第10屆鐵路便當節首次南下，高雄也吃得到。（圖擷自鐵路便當節粉絲專頁）

    今年第10屆鐵路便當節首次南下，高雄也吃得到。（圖擷自鐵路便當節粉絲專頁）

    2025/05/03 11:04

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕愛吃便當的南部民眾有福了，在立委許智傑爭取下，今年第10屆鐵路便當節首次南下，高雄也有場次，將於5月24至25日在高雄車站下沉式廣場登場，便當節限定款只在高雄才能吃得到。

    許智傑指出，他成功爭取鐵路便當節10週年就在高雄車站，便當節限定款只在高雄才能吃得到，熱愛鐵道文化的高雄人不需要再北上。

    根據台鐵公司規劃，今年第10屆鐵路便當節分為高雄場與台北場，高雄場於5月24日、25日在高雄車站下沉式廣場（地下1樓）登場，台北場於6月6日至9日於台北車站1樓大廳舉行。

    眾所期待的鐵路便當節高雄場，不只有高雄餐旅分處推出的8款便當，現場還藏了超多限定美味，例如鰻牛饗宴陶瓷便當，有香煎A5和牛、輸日等級的蒲燒鰻魚、生食級干貝等頂級食材，售價999元。

    台鐵公司指出，府城風味鋼盒便當售價699元，喜歡台南味的朋友絕對不能錯過，內有台南招牌小吃土魠魚條、獨門秘方醃製的台灣鹹豬肉，經典配菜令人齒頰留香；另一款府城風味便當售價199元。

    清爽系的鯖躍舞蝦便當，有白腹鯖魚＋鳳梨蝦球＋破布子炒高雄山區龍鬚菜＋屏東在地紅寶石紅藜飯，售價199元；鐵石新嚐便當內含梅醬龍虎石斑魚排，搭配恆春鹹鴨蛋、車城洋蔥製成的金沙炒洋蔥，售價150元。

    平價的好事成雙便當，售價120元，有台鐵經典雙主菜組合：滷排骨搭配金黃酥香的炸魚排，還有台鐵經典滷蛋，再加上鮮枝捲，香氣四溢。

    鰻牛饗宴陶瓷便當（左上角），有香煎A5和牛、蒲燒鰻魚、干貝等頂級食材。（圖擷自鐵路便當節粉絲專頁）

    鰻牛饗宴陶瓷便當（左上角），有香煎A5和牛、蒲燒鰻魚、干貝等頂級食材。（圖擷自鐵路便當節粉絲專頁）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播