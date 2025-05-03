溫馨！街友拿照片進香白沙屯媽祖 一問竟是這原因引網笑翻

1名網友參加白沙屯媽祖進香活動時，看到1名街友男子抱著照片步行，經詢問是還活著的工作輔導員X大哥。（圖擷自「路上觀察學院」臉書社團）

2025/05/03 16:02

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友參加白沙屯媽祖進香活動時，看到1名街友男子抱著照片步行，原以為可能是親屬照片，好奇詢問得知照片上為工作輔導員X大哥，因擔憂對方要生第3個孩子後，經濟狀況不足以應付，才會帶照片希望讓媽祖保佑大哥，隨後將此溫馨故事上傳至社群平台引許多網友討論。

這名網友昨於臉書社團「路上觀察學院」發文提及，自己參加白沙屯媽祖進香活動，跟隨人群步行時看到1名中高齡香燈腳男子手抱著頭像玉照、神情沉默地隨著人潮往前走，起初以為照片人物是香燈腳的親兄弟，感到好奇之下詢問對方得知這名香燈腳是來自北海岸的無家者街友，而照片上的是工作輔導員「X大哥」。

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這名網友透露，該名無家者告知擔心X大哥，網友進一步詢問是否擔憂X大哥身體不好？沒想到無家者回答「不是，只是X大哥快要當3寶爸了，我擔心他的收入能不能足夠應付，媽祖保佑也想帶著X大哥」。

原PO最後打趣地說，「原來是喜獲3兒啊，原來是好溫馨的故事，但是怎麼感覺這麼一抱，變成一樁悲傷故事了」。

許多網友看到PO文後相繼留言，有人說「原來是一場誤會，祝福照片中的三寶爸」、「看來X大哥很用心在照顧街友」、「這是這位街友對工作輔導員X大哥唯ㄧ能做的感謝！」、「不知道的人。可能真的會誤會照片中的人是不是怎麼了」、「這位X大哥一定很溫暖，可以讓他輔導的街友如此感謝他」，還有網友笑說「劇情峰迴路轉」、「X大哥都三條線了」。

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