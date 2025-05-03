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    首頁　>　生活

    宗教盛會 全台11城隍爺齊聚府城共巡城

    台灣府城隍廟今日巡城遶境，台南市長黃偉哲（中）擔任主祭官，扶轎出廟，南市立委林俊憲（左）、市議長邱莉莉（右）參與盛會。（台南市府提供）

    台灣府城隍廟今日巡城遶境，台南市長黃偉哲（中）擔任主祭官，扶轎出廟，南市立委林俊憲（左）、市議長邱莉莉（右）參與盛會。（台南市府提供）

    2025/05/03 10:12

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年適逢台灣府城隍廟創廟356週年以及「府城建城300年」，台灣府城隍廟今（3）日邀請來自全台11間城隍廟齊聚府城共同巡城，台南市長黃偉哲擔任主祭官，並在良辰吉時扶轎出廟，締造宗教盛事。

    遶境路線依循舊城輪廓，經過大東門（迎春門）、大南門（寧南門）、大西門（鎮海門）、大北門（拱辰門）4座城門，象徵共同守護台南，祈求台南百姓平安、風調雨順。

    值得一提的是，台灣府城隍廟委請「聚珍台灣」團隊設計別出心裁的鳥瞰視野的路關地圖，地圖標示了4大城門位址以及遶境沿線經過的宮廟與文史景點，讓民眾有機會親身感受府城300年的歷史紋理，認識府城城門與城牆的故事。

    黃偉哲表示，台灣府城隍爺出巡路線首次涵蓋台南4大城門，別具意義，在宗教層面上祈求國泰民安，更在文化層面保留重要的傳統習俗，讓後代子孫瞭解台灣府城隍爺出巡的深刻意義。

    民政局長姜淋煌說，就像辦喜事心情，市府全力協助，除了在河樂廣場、4個城門的行台採用環保鞭炮機外，入廟時也採用較環保的彩帶鞭炮，也請專業的環保人員協助清理環境，結合宗教與文化，讓歷史走進生活，讓信仰與城市共榮。

    台灣府城隍廟系列活動也別出心裁，之前於4月12日聯合14間在地宮廟舉辦神將踩街活動，響應反霸凌的社會議題；今日的「巡城祭」繞境活動更是台南宗教與文化推廣的最佳展現。

    台灣府城隍廟今日舉行巡城遶境祭典。（台南市府提供）

    台灣府城隍廟今日舉行巡城遶境祭典。（台南市府提供）

    台灣府城隍廟今日集結全台11間城隍廟共同巡府城遶境。（台南市府提供）

    台灣府城隍廟今日集結全台11間城隍廟共同巡府城遶境。（台南市府提供）

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