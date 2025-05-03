寶瓶座流星雨來了！最佳觀賞時間曝

一年一度的寶瓶座η（Eta）流星雨來了，台北市立天文館指出，預計5月6日前後流星雨達到極大，為精彩的夏季流星雨揭開序幕。寶瓶座流星雨示意圖。（台北天文館提供）

2025/05/03 09:54

〔記者甘孟霖／台北報導〕一年一度的寶瓶座η（Eta）流星雨來了，台北市立天文館指出，預計5月6日前後流星雨達到極大，為精彩的夏季流星雨揭開序幕。國際流星組織（IMO）預估今年寶瓶座η流星雨極大時，每小時天頂流星數量（ZHR）可達50，實際觀賞時每小時最多能看到30顆上下；流星輻射點凌晨1點30分左右升起後，越接近天亮前流星數量越多。

台北天文館表示，根據過往的觀測記錄，寶瓶座η流星雨在極大期前後數日內的流星數量較多，從週末到下週都是觀賞的好時機。

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天文館介紹，寶瓶座η流星雨及10月的獵戶座流星雨，母體都是著名的哈雷彗星（1P/Halley），兩者同屬中型流星雨，流星進入大氣層的速度可達每秒約65公里，留下的尾跡更可持續數秒之久。

天文館說明，如想欣賞流星雨，建議前往遠離都市與燈光的觀測地點，於視野開闊且遠離光害的環境觀賞；輻射點預計5月6日凌晨1點30分升起，到天亮前都是觀測的黃金時段。建議仰躺觀星，面向東方，盡量將整片天空納入視野；日出前，往東方還能欣賞到金星與土星與流星雨共舞的美麗景象。

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