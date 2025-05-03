張麗善2起「放送事故」引熱議 拱天宮主委回應了！

雲林縣長張麗善前晚參加苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香起駕儀式，「移開」拱天宮爐主畫面引起網友熱議及指責。（民眾提供）

2025/05/03 09:42

〔記者李文德／雲林報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香，今（3）日中午將抵達北港朝天宮。昨接連傳出雲林縣長張麗善移開拱天宮值年爐主，在彰化伸港鄉要迎接鑾轎，鑾轎也火速離開。接連2起「放送事故」也引起熱議。對此，拱天宮主委洪文華也做出回應了。

昨天凌晨深夜白沙屯媽祖起駕，前晚媽祖登轎前與會來賓聚集廟內團拜，雲林縣長張麗善突然伸出雙臂請站在前方拱天宮值年爐主移開，這樣舉動引起網友議論。昨天張麗善受訪時表示，當時是前方有人說要幫她與台中市長盧秀燕等人拍照，所以請站在前方的人移個位置，並不知道對方是拱天宮爐主，不是故意的，無心之過，對此深感歉意。

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無獨有偶，張麗善下午在伸港福安宮牌樓前，持香下跪攔轎，媽祖鑾轎2度停下搖晃，卻又火速離開，更引起不少民眾熱議。

對2起事件。洪文華表示，「沒什麼啦」只是移個位置而已，沒有惡意，因為今年貴賓人比較多比較擠，她又不認識爐主。當事爐主是中國嫁來台灣，她的大伯也是拱天宮的常委，大伯也說這沒什麼事，這沒有惡意，大家解釋一下就好。

洪文華表示，彰化伸港沒有停是因為半路已經在點心站休息用餐，加上時間延遲到要趕路，才會沒有停，跟縣長沒有關係，希望大家不要再責怪，媽祖知道要趕路，才會沒有停。

雲林縣長張麗善昨下午在彰化縣伸港福安宮牌樓前，持香下跪祈求白沙屯媽祖停駕，鑾轎最後火速往前進。（民眾提供）

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