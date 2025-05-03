白沙屯媽祖進香黃國昌將現身？網為一理由砲轟：大不敬

政治工作者周軒分享消息指出，民眾黨主席黃國昌將現身進香活動現場，由於黃國昌父親才往生還沒對年，大批網友對此紛紛怒批「大不敬」。（資料照）

2025/05/03 09:57

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動前晚上路，吸引逾33萬信眾徒步隨行，政治工作者周軒分享消息指出，民眾黨主席黃國昌將現身進香活動現場，由於黃國昌父親才往生還沒對年，大批網友對此紛紛怒批「大不敬，年初父親才往生還沒對年啊！！」、「超級愛蹭又不懂台灣廟宇禮儀…」。

周軒昨晚於社群貼出對話截圖，內容顯示台灣民眾黨發出行程通知，稱黃國昌將於5月3號早上9:30抵達北港華勝路的台灣民眾黨物資攤位，迎接白沙屯媽祖，並且與各位香燈腳一同前往北港朝天宮進行團拜。

請繼續往下閱讀...

由於黃國昌的父親於今年1月4日才剛過世，這項消息隨即引發網友熱議，有網友更貼出拱天宮的公告強調「拱天宮廟裡的進香須知公告就大字寫的清清楚楚了」。

在相關發文底下網友紛紛批評「虔誠的信徒都會等家人過世的對年才會再去拜」、「真的有夠自私的，為了自己作秀，對信徒帶賽、對媽祖不敬都無所謂」、「為什麼要這麼白目？！ 」、「媽祖進香不是你們個人秀造勢活動」、「一次得罪三尊媽祖，朝天宮、拱天宮、山邊媽祖…」。

也有網友酸「小草該不會要說這些都是綠營側翼吧？」、「執意要見媽祖的話，就會跟某對花蓮夫妻一樣直接被晃過去，黃國昌有本事就來嗆媽祖是綠的」、「到時候沒給黃主席面子的話，他會不會吶喊『太離譜了』」。

周軒昨晚於社群貼出對話截圖，內容顯示台灣民眾黨發出行程通知，稱黃國昌將於5月3號早上9:30抵達北港華勝路的台灣民眾黨物資攤位，迎接白沙屯媽祖。（圖擷自臉書）

有網友更貼出拱天宮的公告強調「拱天宮廟裡的進香須知公告就大字寫的清清楚楚了」。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法