西部高溫上看36度！ 午後各地有雨 明起鋒面來襲連下5天雨

今天水氣增加，迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部以北地區有零星短暫陣雨，中午過後各地也易有短暫雷陣雨。今日西半部高溫普遍為30到33度，南部近山區會再更高一些，有局部36度左右高溫發生的機率。（資料照）

2025/05/03 06:49

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（3日）水氣增加，環境為東南風，迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，清晨至上午中部以北地區有零星短暫陣雨，中午過後各地也易有短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，外出活動請留意天氣變化並攜帶雨具備用。

今日氣溫方面，西半部高溫普遍為30到33度，南部近山區會再更高一些，有局部36度左右高溫發生的機率，而東半部高溫也有28至29度，沒下雨時感受仍悶熱，戶外活動請多補充水分，夜晚清晨北部、宜蘭低溫21至23度，其他地區23至25度。另外氣象署也對台南、高雄發布高溫資訊，提醒應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

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氣象署提醒，今天清晨中南部地區、馬祖以及今晚金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路以及離島交通請特別留意。另因鋒面通過及東北風增強，氣象署也對金門、連江發布陸上強風特報，提醒局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日高壓迴流，環境風場為偏東風至東南風，西半部污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日鋒面快速通過，天氣轉不穩定，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區為多雲中午過後有局部短暫雷陣雨，留意有短時強降雨，東半部地區及西半部山區並有局部較大雨勢發生的機率。

下週一另一鋒面接近，降雨稍緩，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下週二、三鋒面影響，環境再轉不穩定，各地容易有局部短暫陣雨或雷雨，鋒面影響時留意可能有局部旺盛對流發展並且伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象；氣溫方面受到降雨影響變動程度較大，雨勢較明顯時高溫會下降一些，無雨時感受仍是溫暖至偏熱。

下週四鋒面逐漸遠離，雨勢稍趨緩，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下週五環境轉偏東風，迎風面的東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週六至下下週一再有一鋒面影響，水氣較多，天氣較不穩定，各地降雨機率較高，降雨時間、區域及影響程度仍有不確定性，請注意氣象署最新預報資訊。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 32 23 ~ 32 26 ~ 32 22 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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