05/03 各報重點新聞一覽

新台幣兌美元匯率昨收在31.064元，升值9.53角，創下史上最大升幅。（路透資料照）

2025/05/03 06:48

自由時報

台幣飆升9.53角 升幅史上最大 一度升1.2元 匯價近16月新高

新台幣兌美元匯率昨創下史上最大升幅，盤中一連升破三十二元、三十一．五元以及三十一元三大關卡，最高升抵三十．七七元，狂飆一．二七四元，尾盤央行微幅調節，最終收在三十一．○六四元，升值九．五三角或三．○七％，創下二○○二年有統計以來單日最大升幅紀錄，匯價也改寫近十六個月新高。

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競選小物案 傅崐萁管家落跑 發布通緝 律師涉藏匿交保

台北地檢署偵辦立法院國民黨團總召傅崐萁競選小物案，今年三月指揮調查局北機站搜索傅崐萁男管家李慶隆台中住處後，李就失聯；檢調發現，搜索隔晚，李把汽車駛入其委任律師張睿文的律師事務所大樓地下停車場，並將車停在張的車位上，且前後車牌都拆除，檢方懷疑張涉嫌藏匿李，昨指揮北機站搜索張睿文律師事務所，訊後以藏匿隱避犯人罪嫌，諭令張睿文五十萬元交保，並對李發布通緝。

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罷綠涉幽靈連署 搜索國民黨中市黨部 偵訊9黨工

針對罷免台中市國民黨與民進黨五位立委的第一階段「提議前死亡」現象，且又以罷免綠營立委蔡其昌、何欣純各八十三人與六十六人最嚴重，台中地檢署昨天指揮調查員，依涉嫌刑法偽造文書罪與個人資料保護法等罪名，搜索國民黨台中市黨部與清水、大雅黨部等八處所，約談傳喚中市黨部書記長陳劍鋒等九名被告黨工漏夜偵訊中。

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性侵、猥褻幼兒園6童 犯226罪 園長兒毛畯珅 判28年8月定讞

擔任台北市私立培諾米達幼兒園教保員的園長之子毛畯珅，被查出對六名女童性侵猥褻，共犯二二四罪，台北地院依加重強制性交等罪將他判刑廿八年，上訴後毛男仍只承認摸女童，否認性侵，高等法院追加認定毛男還多犯拍攝女童性影像二罪，共二二六罪，加重改判為廿八年八月徒刑，最高法院昨依此定讞，將在押的毛男移交檢方發監執行。

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聯合報

匯市動盪 台幣狂升9.53角…創36年來單日最高紀錄

台北匯市昨日有如坐雲霄飛車，台幣早盤開出後一路竄升，不到一個小時，連破了卅二元、卅一點五元、卅一點二元三道關卡，最後在即將破卅一點一元大關之際，中央銀行終於出手阻升，匯市收盤前的最後五分鐘，央行出手將原本已經升破卅一元大關的台幣匯率從卅點九八元拉回，重返卅一元大關，終場收在卅一點○六四元，飆升了九點五三角，升幅百分之三點○七，創下央行一九八九年四月採行管理浮動匯率制度以來，單日升值金額與幅度最高紀錄。

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經濟學人：美失嚇阻力恐棄台

英國經濟學人一日以「一場有關台灣之超級強權危機即將到來」為題報導，指美國捍衛台灣的決心可能受中國大陸考驗，且比許多人想像的更快。

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中國時報

經濟學人：川普正削弱美保護台灣能力

英國知名《經濟學人》最新一期以台灣為封面故事，彰顯台灣在美中兩大超強夾縫中生存的處境。封面報導指出，美國總統川普希望投射實力，但他推動貿易保護主義，又對盟邦採取強硬態度，反而正在削弱美國保護台灣的能力，北京方面可能會認為機不可失，應該盡快奪取台灣。

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路透：賴首紀念歐戰勝利 強調侵略必敗

在俄羅斯總統普丁、大陸國家主席習近平9日於莫斯科出席俄羅斯紀念衛國戰爭勝利80周年閱兵式的前一天，賴清德總統8日將於台北賓館首度舉行紀念二戰歐洲戰場結束紀念活動，賴清德致詞時將強調「侵略必敗」，以挑戰大陸的二戰終戰話語權。

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立法院國民黨團總召傅崐萁管家李慶隆涉競選小物案落跑。（微光花蓮提供）

國民黨台中市黨部涉幽靈連署，檢調搜索黨部8處所。（記者廖耀東攝）

私立培諾米達幼兒園教保員的園長之子毛畯珅涉性侵害6名女童，最高法院判刑28年8月定讞。（資料照）

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