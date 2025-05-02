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    超疼小孩！白沙屯媽祖急行軍 讓彰化160童「免下跪」躦轎腳

    白沙屯媽祖超疼小孩，讓彰化線西160多位幼童「免下跪」躦轎腳。（畫面提供白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖超疼小孩，讓彰化線西160多位幼童「免下跪」躦轎腳。（畫面提供白沙屯媽祖網路電視台）

    2025/05/02 23:22

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林朝天宮進香，昨天（1日）深夜起駕，力拚36小時到北港，今天（2日）經過彰化縣線西鄉時，有160多位幼童在馬路大喊「媽祖、媽祖，我愛你！」讓鑾轎都特別停了下來，讓幼童不必下跪，直接由轎班把鑾轎抬高，讓全部小朋友都如願得到媽祖的保佑。

    線西鄉立幼兒園的園長陳宛鈴表示，這是第一次鄉幼的小朋友體驗白沙屯媽祖的躦轎腳，因為以往就算是路過線西，不是晚上，就是星期假日，小朋友也無法參與。今年剛好路過的時段是星期五，又碰是下午，鄉幼就距離台17線不遠處，一切都是天時、地利的巧合。

    陳宛鈴指出，全部鄉幼有160多位小朋友，全數都從幼兒園走出來，站在馬路迎接白沙屯媽祖，小朋友大聲叫著「媽祖、媽祖，我愛你！」，就看著迎面而來的鑾轎，速度慢慢變慢，轎班特別交待小朋友不必跪，直接由轎班把鑾轎抬高高，從小朋友頭上經過，小朋友都開心極了。

    不少香客看到白沙屯媽祖鑾轎抬高讓小朋友躦轎腳，也跟著排在小朋友的後方，但鑾轎穿越小朋友之後，隨即就放了下來，繼續趕路，讓所有的人都感受到，原來白沙屯媽祖超疼小孩是真的，只讓小朋友躦轎腳，而為了趕時間，就不讓其它香客躦轎腳。

    陳宛鈴笑說，她們老師是沾了孩子的光，因為帶著孩子迎接白沙屯媽祖，才能如願跟著小朋友躦轎腳，小朋友更是開心的討論，並跟家長分享，連家長也覺得真是超級幸運。

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