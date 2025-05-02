一路狂衝！「粉紅超跑」停駕王功福海宮2小時 深夜11點起駕

拱天宮媽祖鑾轎晚間9點抵達彰化芳苑王功福海宮，預計駐駕休息2小時，晚間11點起駕。（翻攝白沙屯拱天宮直播）

2025/05/02 23:01

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〔記者陳冠備／彰化報導〕白沙屯拱天宮媽祖北港進香，昨（1日）深夜起駕，「粉紅超跑」一路往南狂衝，幾乎全程未停駕休息下，連趕83.9公里抵達彰化縣芳苑鄉王功村的福海宮，才駐駕休息2小時，預計晚間11點起駕，可望在24小時內連跨4縣市。

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白沙屯媽祖從1日晚間展開10天9夜進香活動，進香首日就啟動「超級渦輪」＋「利曼模式」模式，連趕83.9公里到彰化芳苑，而且不打算駐駕過夜，決定繼續趁夜趕路，抵達雲林，可能在24小時內連跨苗栗、台中、彰化及雲林四縣市，讓32萬名香燈腳大喊吃不消。

跟隨進香的香燈腳表示，這次進香行程，預計3日就要抵達雲林北港朝天宮，必須在36小時內走132公里，所以目前鑾轎所到之處，幾乎未停駕超過2小時，對此他們也已做好拚到底的準備。

白沙屯媽祖晚間9點停駕福海宮2小時，彰化縣長王惠美、芳苑鄉長林保玲等人特地到場敬香，預祝進香順利，也祈求天上聖母保佑國泰平安。

白沙屯拱天宮媽祖北港進香，連趕83.9公里抵達王功福海宮。（翻攝白沙屯GPS）

白沙屯媽祖晚間9點停駕王功福海宮，彰化縣長王惠美（中間持香者）、芳苑鄉長林保玲（右邊持香者）到場敬香。（林保玲提供）

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