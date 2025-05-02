為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    一路狂衝！「粉紅超跑」停駕王功福海宮2小時 深夜11點起駕

    拱天宮媽祖鑾轎晚間9點抵達彰化芳苑王功福海宮，預計駐駕休息2小時，晚間11點起駕。（翻攝白沙屯拱天宮直播）

    拱天宮媽祖鑾轎晚間9點抵達彰化芳苑王功福海宮，預計駐駕休息2小時，晚間11點起駕。（翻攝白沙屯拱天宮直播）

    2025/05/02 23:01

    相關新聞請見︰

    超疼小孩！白沙屯媽祖急行軍 讓彰化160童「免下跪」躦轎腳

    〔記者陳冠備／彰化報導〕白沙屯拱天宮媽祖北港進香，昨（1日）深夜起駕，「粉紅超跑」一路往南狂衝，幾乎全程未停駕休息下，連趕83.9公里抵達彰化縣芳苑鄉王功村的福海宮，才駐駕休息2小時，預計晚間11點起駕，可望在24小時內連跨4縣市。

    白沙屯媽祖從1日晚間展開10天9夜進香活動，進香首日就啟動「超級渦輪」＋「利曼模式」模式，連趕83.9公里到彰化芳苑，而且不打算駐駕過夜，決定繼續趁夜趕路，抵達雲林，可能在24小時內連跨苗栗、台中、彰化及雲林四縣市，讓32萬名香燈腳大喊吃不消。

    跟隨進香的香燈腳表示，這次進香行程，預計3日就要抵達雲林北港朝天宮，必須在36小時內走132公里，所以目前鑾轎所到之處，幾乎未停駕超過2小時，對此他們也已做好拚到底的準備。

    白沙屯媽祖晚間9點停駕福海宮2小時，彰化縣長王惠美、芳苑鄉長林保玲等人特地到場敬香，預祝進香順利，也祈求天上聖母保佑國泰平安。

    白沙屯拱天宮媽祖北港進香，連趕83.9公里抵達王功福海宮。（翻攝白沙屯GPS）

    白沙屯拱天宮媽祖北港進香，連趕83.9公里抵達王功福海宮。（翻攝白沙屯GPS）

    白沙屯媽祖晚間9點停駕王功福海宮，彰化縣長王惠美（中間持香者）、芳苑鄉長林保玲（右邊持香者）到場敬香。（林保玲提供）

    白沙屯媽祖晚間9點停駕王功福海宮，彰化縣長王惠美（中間持香者）、芳苑鄉長林保玲（右邊持香者）到場敬香。（林保玲提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播