藍白拖發源地台南「橡欣樓」 轉型安平航海城再獲安全建築認證

台南「安平航海城」獲得綠建築及「JAD安全建築金牌」認證，台南市副市長葉澤山（前左4）出席頒獎典禮。（台南市府提供）

2025/05/02 22:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前身為聯勤兵工廠軍用倉庫的「橡欣樓」，台南市府委外經營轉型為「安平航海城」，繼去年取得綠建築銀級標章，今年再獲「JAD安全建築金牌」認證，為這個曾是台灣「藍白拖」發源地再添佳話。

「橡欣樓」原是國防部立民營區內聯勤「304兵工廠」基地建築，專門負責研發與生產國軍各式橡膠鞋品，也是現在已成為台灣特有生活拖鞋「藍白拖」的原始設計，與生產基地。

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「橡欣樓」是唯一存留的舊建築，經南市府文化局委託「深緣及水」公司整建設計及經營管理，2023年以「安平航海城」全新亮相，已華麗轉身為安平區觀光亮點。

南市副市長葉澤山今日出席頒獎典禮，他表示，經營團隊的用心，推動舊建築改造與再利用，在保留原建築風貌外，更導入創新元素，成功轉型為兼具文化、休閒與觀光功能的複合式空間，以實際行動響應綠建築精神與公共安全標準，為南市公共設施品質樹立新標竿。

「安平航海城」前身為聯勤兵工廠軍用倉庫的「橡欣樓」。 （記者洪瑞琴攝）

安平航海城1樓。（記者洪瑞琴攝）

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