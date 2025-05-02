金門金湖鎮新打卡點！通學路「3D漂浮跳房子」玩美拍一波

金門縣金湖鎮設置「3D漂浮跳房子」，鎮長陳文顧（前）說，將「跳房子」畫在學子「通學路」上，可以讓小朋友有機會體會「爸爸媽媽小時候玩什麼」。（記者吳正庭攝）

2025/05/02 23:28

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金湖鎮繼「太湖漂浮斑馬線」成為遊客打卡熱點，近日又推出全新地景彩繪藝術「3D漂浮跳房子」，鎮長陳文顧今天「驗收」時說，將「跳房子」畫在金門高職、金湖國中返回新市里的「通學路」上，也是要讓小朋友有機會體驗「爸爸媽媽小時候玩什麼」。

陳文顧說，這種立體視覺技法是將3D彩繪藝術與地面結合的創作，打造出充滿童趣與創意的互動空間，地點就在新市公園四周，共有3塊，歡迎遊客、鎮民有機會到現場小試身手。

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一群來自中國廈門的年輕人，「五一長假」首次遊金門，意外發現這塊新的打卡景點，也下場小試身手，在熱心的路人協助下，用手機鏡頭紀錄「留」金歲月。

金湖鎮公所說，這次的「3D漂浮跳房子」，是以繽紛亮麗的色彩與生動細緻的構圖，盼喚起大家對童年時光的美好記憶，也希望親子共遊、朋友同行或個人旅拍，都能在東半島最繁華的金湖市街旁，留下獨特又有童趣的回憶。

金門縣金湖鎮推出全新地景彩繪藝術「3D漂浮跳房子」，鎮長陳文顧（左二）率公所員工「驗收」。（記者吳正庭攝）

幾位來自中國廈門的年輕人到金門自由行，也在金湖鎮新出爐的3D綵繪藝術的「小積木」小試身手。（記者吳正庭攝）

金門縣金湖鎮推出全新地景彩繪藝術「3D漂浮跳房子」。（記者吳正庭攝）

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