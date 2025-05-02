好呷又好價！「關廟鳳梨」行情持續高檔 農民：20年來首見

關廟金鑽鳳梨價格持續高檔。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/02 22:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南關廟的「金鑽鳳梨」遠近馳名，雖正值盛產期，但因鮮果採收仍「青黃不接」，各通路搶貨，讓行情從清明節迄今持續高檔，資深農民林秋茂表示，目前在地批發價格是以往同期平均的1.4倍，熱門程度為20年來首見。

擔任關廟區農會果樹第7產銷班書記的林秋茂說，一般而言，金鑽鳳梨的主要採收期為4、5月份，清明節之後因為盛產，市場湧量，就造成價格波動，但今年則是沒有下滑的趨勢。

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林秋茂指出，從4月初迄今，品質較佳的金鑽鳳梨，行情持續看俏，批發價格每台斤都一直保持在2字頭，居高不下。

青黃不接的原因，林秋茂解釋，今年農曆閏雙6，節氣的關係，開春後仍偏冷，晝夜溫差大，讓鳳梨的成長延緩，打亂原有的採收進度。

林秋茂以實際的田間觀察為例，通常金鑽進行產期調節後約170天就可以摘採，但今年受到早晚溫差的影響，收成延後了半個月。

另外，先前的外銷通路搶貨，農民為了供應出口，沒有等「在欉黃」就提早採收，導致現階段的成熟果大幅減量，持續供不應求。

關廟區農會推廣部主任黃國斌說，轄內鳳梨栽種面積超過500公頃，90%以上是金鑽，目前採收已逾6成，正值量產期，由於國內市場訂單湧至，因此啟動運銷，即使沒在欉黃，也要有一定熟度，也都面臨貨源不足的窘境。

黃國斌強調，正全力展開運銷作業，供應各通路，每台斤收購價格儘管來到2字頭，但到貨量仍有限，以往同期單日可達8000台斤，目前僅是3分之1。

黃國斌認為，除了量少價揚之外，市府、農會全力行銷，並舉辦產業文化活動積極推廣，也成功拉抬買氣；鳳梨是熱帶水果，來到高溫的季節，酸甜比愈好，口感更佳，現在吃正當令，值得推薦。

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