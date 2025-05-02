告別淋雨辦畢典 台中這5校將有活動中心了

烏日區光德國中、烏日國中、旭光國小、九德國小，及南區樹德國小共5校活動中心動土了。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/02 21:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市烏日區光德國中、烏日國中、旭光國小、九德國小，及南區樹德國小共5校活動中心工程，今天舉行聯合動土典禮，主體建物及設備費將近5億元，將於今年到明年底前陸續完工。

市長盧秀燕今天在動土典禮表示，有些學校能在舒適的禮堂舉辦典禮，有舞台、有燈光、有冷氣，也仍有學校需在戶外或借用場地舉行，學習與活動空間落差是市府要改善的動力。

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5所動土學校包光德國中活動中心主體工程經費9440萬元、烏日國中7080萬元、旭光國小8260萬元、九德國小9440萬元、樹德國小9440萬元，另完工後設備經費每校各補助1200萬元。

南區樹德國小校長林佳灵表示，學校在重劃邊邊，建校3年，因為有活動中心等計畫，才有機會徵收學校附近土地，蓋活動中心，而旁邊原來是6米道路，也開闢15米及25米道路，學校環境有一期、二期校舍工程，加上活動中心、操場，雖是新的學校，政府投資快20億，讓小朋友受到很好的教育環境，第1屆學生就用得到。

光德國中校長沈復釧也說，學校建校25年，沒有活動中心，像是畢業典禮只能在風雨棚下半露天的環境，一旦下雨也會淋到雨，活動中心將於明年4月完工，師生都很期待。

議員吳瓊華也說，這次動土學校中旭光國小校齡65年，歷史悠久，終於擁有活動中心，期待市府能持續推動計畫，烏日還有不少的學校沒有活動中心，目標全市校校都有活動中心。

光德國中畢業典禮只能在風雨棚舉辦。（記者蔡淑媛攝）

林佳灵校長表示，雖是校齡３年的新學校，政府投資快20億，讓小朋友受到很好的教育環境。（記者蔡淑媛攝）

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