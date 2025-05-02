為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    告別淋雨辦畢典 台中這5校將有活動中心了

    烏日區光德國中、烏日國中、旭光國小、九德國小，及南區樹德國小共5校活動中心動土了。（記者蔡淑媛攝）

    烏日區光德國中、烏日國中、旭光國小、九德國小，及南區樹德國小共5校活動中心動土了。（記者蔡淑媛攝）

    2025/05/02 21:56

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市烏日區光德國中、烏日國中、旭光國小、九德國小，及南區樹德國小共5校活動中心工程，今天舉行聯合動土典禮，主體建物及設備費將近5億元，將於今年到明年底前陸續完工。

    市長盧秀燕今天在動土典禮表示，有些學校能在舒適的禮堂舉辦典禮，有舞台、有燈光、有冷氣，也仍有學校需在戶外或借用場地舉行，學習與活動空間落差是市府要改善的動力。

    5所動土學校包光德國中活動中心主體工程經費9440萬元、烏日國中7080萬元、旭光國小8260萬元、九德國小9440萬元、樹德國小9440萬元，另完工後設備經費每校各補助1200萬元。

    南區樹德國小校長林佳灵表示，學校在重劃邊邊，建校3年，因為有活動中心等計畫，才有機會徵收學校附近土地，蓋活動中心，而旁邊原來是6米道路，也開闢15米及25米道路，學校環境有一期、二期校舍工程，加上活動中心、操場，雖是新的學校，政府投資快20億，讓小朋友受到很好的教育環境，第1屆學生就用得到。

    光德國中校長沈復釧也說，學校建校25年，沒有活動中心，像是畢業典禮只能在風雨棚下半露天的環境，一旦下雨也會淋到雨，活動中心將於明年4月完工，師生都很期待。

    議員吳瓊華也說，這次動土學校中旭光國小校齡65年，歷史悠久，終於擁有活動中心，期待市府能持續推動計畫，烏日還有不少的學校沒有活動中心，目標全市校校都有活動中心。

    光德國中畢業典禮只能在風雨棚舉辦。（記者蔡淑媛攝）

    光德國中畢業典禮只能在風雨棚舉辦。（記者蔡淑媛攝）

    林佳灵校長表示，雖是校齡３年的新學校，政府投資快20億，讓小朋友受到很好的教育環境。（記者蔡淑媛攝）

    林佳灵校長表示，雖是校齡３年的新學校，政府投資快20億，讓小朋友受到很好的教育環境。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播