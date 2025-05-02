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    金門購物嘉年華壓軸抽獎 「金門電話亭」比最大獎Gogoro還搶眼

    「金門購物嘉年華」最後一場抽獎，獎項中，造型特殊的「金門電話亭」紀念酒比最大獎Gogoro電動機車還搶眼。（記者吳正庭攝）

    「金門購物嘉年華」最後一場抽獎，獎項中，造型特殊的「金門電話亭」紀念酒比最大獎Gogoro電動機車還搶眼。（記者吳正庭攝）

    2025/05/02 22:48

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府3月29日推出為期1個月的「金門購物嘉年華」，今天最後1場抽獎，最大獎近8萬元電動機車由王姓幸運兒獲得，獎項中，造型特殊、市值約2000元的「金門電話亭」紀念酒比電動機車還搶眼；得主名單公布於臉書「金門青年三創服務平台」臉書，5月29日前需申領完畢。

    縣府指出，「2025金門購物嘉年華」消費200元可獲摸彩券1張，3月29日開跑到4月30日截止，共有180多家在地特約商家參與，登錄摸彩券有8萬4000多筆，總計33天活動裡，登錄消費金額超過2000萬元，平均每天在地消費60萬元，有助帶動金門商圈消費。

    副縣長李文良說，縣府為拉抬4月旅遊淡季買氣所舉辦的購物嘉年華，從相關消費數據觀察，對地方經濟有很好的刺激作用，也讓很多年輕朋友發揮創意製作的「好物」，可被兩岸、國際上更多的人看見。

    購物嘉年華週週抽獎，剛開始起跑時宣布，最後1週抽出的大獎是市值超過6萬元的金門高粱酒，經縣長陳福海加碼，最大獎升級為市值近8萬元的Gogoro電動機車。今天在李文良、縣府產業發展處長李銘培、政風處長王育俞、金門日報社長蔡湛成、縣府觀光處城市行銷科長陳明伶見證下，電動機車、iPhone 16、POP MART系列公仔、金門酒廠「好事連連」5L金門高粱酒組合、金門大橋紀念酒與金門電話亭紀念酒等超過200個獎項得主一一由電腦抽出。

    縣府產業發展處提醒，中獎者務必攜帶身分證件及摸彩券，即日起到5月29日週一到週五上午9點到12點、下午2點到5點，到金城鎮模範街「金門青年三創服務平台」領獎，逾期視同放棄，不再補發。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    「金門購物嘉年華」最後一場抽獎，副縣長李文良（右）上台抽出最大獎近8萬元的電動機車。（記者吳正庭攝）

    「金門購物嘉年華」最後一場抽獎，副縣長李文良（右）上台抽出最大獎近8萬元的電動機車。（記者吳正庭攝）

    「金門購物嘉年華」最後一場抽獎得主名單公布在「金門青年三創服務平台」臉書，5月29日前需申領完畢。（記者吳正庭攝）

    「金門購物嘉年華」最後一場抽獎得主名單公布在「金門青年三創服務平台」臉書，5月29日前需申領完畢。（記者吳正庭攝）

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