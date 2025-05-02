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    比啦啦隊還頂！嘉義市56小時不打烊壘球賽開打 最美議員讓全場暴動

    搶著合照的參賽者絡繹不絕。（記者林宜樟攝）

    搶著合照的參賽者絡繹不絕。（記者林宜樟攝）

    2025/05/02 22:34

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市政府、嘉義市體育會壘球委員會舉辦「慶祝嘉義市升格43週年56小時不打烊慢速壘球對抗賽」，今晚在運三慢壘場開幕，99支隊伍共2475人參賽，被封為「最美議員」的嘉義市議員顏翎熹到場引起暴動，許多參賽者搶著和她合照，一路擠到辦公室。

    嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、市議長陳姿妏、嘉義市體育會壘球委員會主委蔡榮豐、市議員鄭光宏、陳家平、蔡坤叡、顏翎熹、林煒軒、傅大偉及嘉義市府教育處長郭添財參與開幕典禮。

    黃敏惠說，來自全國各地的愛好慢壘的球員來到嘉義市，已有21年，3天2夜進行的賽程，連半夜也不停止，連續比賽56小時到5月4日晚間8點30分，不管天氣如何，都不會澆熄大家的熱情；陳姿妏說，嘉義市是熱愛運動的城市，慢壘賽挑戰56小時不打烊，風雨無阻，挑戰極限，非常不簡單。

    蔡榮豐說，不打烊慢壘賽是全國知名賽事，開放報名就有爆量隊伍報名，因場地有限，有部分球隊無法參賽，本屆參賽球隊99隊，數千人來到嘉義市，感謝市府一同辦理，創造觀光收益。

    參賽者說，嘉義市連辦第21年不打烊慢壘賽，在比賽過程中運動、交朋友，是每年最期待參加的賽事。

    顏翎熹今晚出席開幕典禮，不斷有參加者搶著要簽名、合照，比賽即將開打，工作人員只好請議員進到辦公室，場面逗趣。

    參賽者搶著與「最美議員」的嘉義市議員顏翎熹合照。（記者林宜樟攝）

    參賽者搶著與「最美議員」的嘉義市議員顏翎熹合照。（記者林宜樟攝）

    「最美議員」的嘉義市議員顏翎熹被搶著要求合照。（記者林宜樟攝）

    「最美議員」的嘉義市議員顏翎熹被搶著要求合照。（記者林宜樟攝）

    嘉義市56小時不打烊慢速壘球對抗賽有2000多人參賽。（記者林宜樟攝）

    嘉義市56小時不打烊慢速壘球對抗賽有2000多人參賽。（記者林宜樟攝）

    立委王美惠幫議員與參賽者自拍。（記者林宜樟攝）

    立委王美惠幫議員與參賽者自拍。（記者林宜樟攝）

    嘉義市長黃敏惠等邀請民眾為球員打氣。（記者林宜樟攝）

    嘉義市長黃敏惠等邀請民眾為球員打氣。（記者林宜樟攝）

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