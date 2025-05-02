台灣文學巨擘葉石濤誕辰百周年 文學紀念館「槍聲與紅鞋子」特展開幕

「槍聲與紅鞋子」特展融合史料與照片。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/02 21:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年適逢台灣文學巨擘葉石濤誕辰100周年，台南市葉石濤文學紀念館策劃「葉老百歲紀念系列特展-槍聲與紅鞋子」，今（2）日開幕，系列活動與國立台灣文學館及高雄文學館合作，串聯全台文學館舍，邀請全國民眾參與「寫信給葉老」行動，緬懷葉老對台灣文學的深遠影響。

為紀念葉老百歲，台南市文化局去年出版漫畫《槍聲與紅鞋子》，改編自其經典代表作《台灣男子簡阿淘》。這次特展以漫畫內容為基礎，轉化為實體展覽，融合小說文本、漫畫視角及1950年代白色恐怖時期的史料與照片，呈現知識青年所面臨的困境與時代的哀愁。

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台南市文化局長黃雅玲說，葉石濤於1925年出生於台南「打銀街」，今中西區民權路、忠義路一帶，青春歲月多在府城度過。葉老一生創作短篇小說超過150篇，多以家鄉台南為故事背景，展現對這片土地深厚的情感。《槍聲與紅鞋子》透過漫畫創作形式，巧妙結合時空虛實，傳達文學內容，更易獲得讀者共鳴。

台灣文學館館長陳瑩芳指出，台南不僅是葉老的出生地，更是其文學創作的靈感來源，經常出現如原台南州廳（今台灣文學館）、原台南警察署（今台南市美術館）、孔廟、大天后宮、蝸牛巷等地標，充分展現台南作為文學城市的厚實底蘊。為延續「沒有土地，哪有文學」的葉老信念，台灣文學館將自6月起與各地文學館舍合作，推出「寫信給葉老」明信片活動，邀請民眾寫下對葉老的話語與思念。

葉老在白色恐怖時期曾遭逮捕入獄3年，出獄後為生活遷居高雄左營舊城，並在此重新拾筆創作，完成台灣第1本文學史著作《台灣文學史綱》。高雄可說是葉老的第2故鄉。高雄文學館則於6月到11月舉辦主題講座、故事專欄、書寫工作坊及走讀行程等系列活動。

「槍聲與紅鞋子」 特展，即日起到9月28日，地點在台南市葉石濤文學紀念館。

特展以《槍聲與紅鞋子》漫畫內容為基礎，轉化為實體展覽。（記者洪瑞琴攝）

台南市葉石濤文學紀念館緬懷傳承葉老台灣主體精神。（記者洪瑞琴攝）

台南市文化局長黃雅玲說明展覽意義。（記者洪瑞琴攝）

台南市葉石濤文學紀念館「槍聲與紅鞋子」特展開幕，文化界出席合影。（記者洪瑞琴攝）

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