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    週六高溫33度 午後雷陣雨突襲

    2025/05/02 22:59
    週六花東地區及恆春半島有局部性降雨，其他地區為多雲。（資料照）

    週六花東地區及恆春半島有局部性降雨，其他地區為多雲。（資料照）

    週末六日午後防雷陣雨突襲，下週二梅雨轟台。（中央氣象署提供）

    週末六日午後防雷陣雨突襲，下週二梅雨轟台。（中央氣象署提供）

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    新北、屏東強風特報 持續到週六清晨

    〔即時新聞／綜合報導〕週六（3日）花東地區及恆春半島有局部性降雨，其他地區為多雲；氣溫方面，西半部高溫可來到30至33度，南部近山區有局部36度高溫發生機率，外出請做好防曬並多補充水分。

    中央氣象署預報，週六水氣增加，環境吹東南風，迎風面的花東地區及恆春半島有局部性的降雨，其他地區為雲量偏多，中午過後各地降雨機率將逐漸增加，山區午後雷陣雨的雨勢會比較明顯，並有較大雨勢發生的機率，外出活動請留意天氣的變化攜帶雨具備用。

    溫度方面，夜晚清晨各地低溫大約21至24度，白天高溫在西半部地區30至33度，尤其南部近山區會再更高一些，有局部36度左右高溫發生的機率，東半部地區約28、29度，沒下雨時感受溫暖偏熱，外出請做好防曬並多補充水分。

    天氣趨勢方面，天氣風險公司指出，週六大環境會逐漸轉為東南風，北方海面又會有新一道的鋒面系統建立，環境水氣再次增多且較不穩定，各地天氣轉多雲時晴，午後都有對流雲系發展帶來短暫陣雨機會，目前來看還不是很大範圍或劇烈的午後雷雨，但在山區附近活動仍要注意下午的天氣變化狀況，部分地區一直到晚上都會有下雨的機會。

    紫外線指數部分，新竹縣、新竹市、台中市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、花蓮縣、台東縣為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。

    空氣品質方面，週六高壓迴流，環境風場為偏東風至東南風，西半部污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    氣溫方面，西半部高溫可來到30至33度，有局部36度左右高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    氣溫方面，西半部高溫可來到30至33度，有局部36度左右高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，新竹縣、新竹市、台中市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、花蓮縣、台東縣為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，新竹縣、新竹市、台中市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、花蓮縣、台東縣為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空品方面，週六花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空品方面，週六花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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