預防失智、提升大腦功能！醫師建議從「每天8000步」做起

腦神經外科醫師指出，有氧運動不僅能促進血液循環和提升大腦功能，還有助於降低疾病與死亡風險，示意圖。（資料照）

2025/05/02 22:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現代人長時間缺乏運動，導致健康風險增加。日本腦神經外科醫師指出，有氧運動不僅能促進血液循環和提升大腦功能，還有助於降低疾病與死亡風險，並對膚況與氣色帶來正面影響。他建議新手可將「每日8000步」作為目標，養成持續運動的習慣。

《婦人畫報》報導，腦神經外科醫師道下將太郎指出，有氧運動有助於提高心跳速率促進促進血液循環，進而降低多種疾病風險。血流改善也能促進大腦機能，有助於預防失智，同時對膚況與氣色也能帶來正面影響。他強調，雖然重量訓練、瑜伽、皮拉提斯等運動亦對健康有益，但整體而言，有氧運動最為關鍵，建議作為運動習慣的優先選擇。

請繼續往下閱讀...

道下醫師建議，最理想的有氧運動方式為「中等強度」的運動，每週至少進行三次、每次30分鐘，並維持心跳每分鐘130次以上。他指出，若原本完全不運動的人開始建立此一規律，死亡風險有機會降低約35％。他也推薦使用跑步機訓練，並將坡度設定在10至15度、時速調整為每小時4至5.5公里，如此較不易受傷，且不受天氣影響，有助於長期維持。

對於剛開始運動的人，道下醫師表示，步行是最容易入門的選擇。不過，他提醒，應避免一次集中在週末大量走路，建議以「每日8000步」作為目標，才能真正建立運動習慣。他也指出，可搭配智慧手錶或計步器等工具，將每日步行數據視覺化，以利自我追蹤與管理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法