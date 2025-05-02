為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    預防失智、提升大腦功能！醫師建議從「每天8000步」做起

    腦神經外科醫師指出，有氧運動不僅能促進血液循環和提升大腦功能，還有助於降低疾病與死亡風險，示意圖。（資料照）

    腦神經外科醫師指出，有氧運動不僅能促進血液循環和提升大腦功能，還有助於降低疾病與死亡風險，示意圖。（資料照）

    2025/05/02 22:50

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕現代人長時間缺乏運動，導致健康風險增加。日本腦神經外科醫師指出，有氧運動不僅能促進血液循環和提升大腦功能，還有助於降低疾病與死亡風險，並對膚況與氣色帶來正面影響。他建議新手可將「每日8000步」作為目標，養成持續運動的習慣。

    婦人畫報》報導，腦神經外科醫師道下將太郎指出，有氧運動有助於提高心跳速率促進促進血液循環，進而降低多種疾病風險。血流改善也能促進大腦機能，有助於預防失智，同時對膚況與氣色也能帶來正面影響。他強調，雖然重量訓練、瑜伽、皮拉提斯等運動亦對健康有益，但整體而言，有氧運動最為關鍵，建議作為運動習慣的優先選擇。

    道下醫師建議，最理想的有氧運動方式為「中等強度」的運動，每週至少進行三次、每次30分鐘，並維持心跳每分鐘130次以上。他指出，若原本完全不運動的人開始建立此一規律，死亡風險有機會降低約35％。他也推薦使用跑步機訓練，並將坡度設定在10至15度、時速調整為每小時4至5.5公里，如此較不易受傷，且不受天氣影響，有助於長期維持。

    對於剛開始運動的人，道下醫師表示，步行是最容易入門的選擇。不過，他提醒，應避免一次集中在週末大量走路，建議以「每日8000步」作為目標，才能真正建立運動習慣。他也指出，可搭配智慧手錶或計步器等工具，將每日步行數據視覺化，以利自我追蹤與管理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播