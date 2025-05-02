張麗善伸港福安宮下跪攔轎 「粉紅超跑」2度搖晃 、火速離開

雲林縣長張麗善在彰化縣伸港福安宮牌樓前，持香下跪祈求白沙屯媽祖停駕，鑾轎最後火速往前進。（民眾提供）

2025/05/02 19:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕白沙屯拱天宮媽祖北港朝天宮進香在昨（1日）深夜起駕，雲林縣長張麗善因「移開拱天宮爐主」引發爭議，今（2日）她在伸港福安宮牌樓前，持香下跪攔轎，媽祖鑾轎2度停下搖晃，卻又火速離開，也讓網友說「神轎都搖成這樣，感覺媽祖不太喜歡」！

張麗善今天下午出現在伸港福安宮牌樓前，跟著福安宮主委曾添進等人，一起等候白沙屯媽祖到來，當「粉紅超跑」靠近牌樓時，張麗善也跟著主委在馬路下跪，持香恭迎媽祖。

請繼續往下閱讀...

不過，白沙屯媽祖鑾轎在行經伸港福安宮牌樓時，突然神轎搖晃很大，眾人都在關注到底會不會衝進宮廟停駕，不少人都在喊「進哦」，但神轎卻沒有停下來的跡象，還請在轎前下跪張麗善等人請立，讓神轎能夠通過。

而白沙屯媽祖神轎在往前走了大約10公尺，又再度出現搖晃動作，讓所有在場的人都想說，媽祖會不會回心轉意，讓神轎倒退進廟停駕，但神轎搖晃幾下，還是沒有停下腳步，再度往前直衝。

由於張麗善昨天才因參加白沙屯媽祖登轎前的廟內團拜，突然伸出雙臂請站在前方拱天宮值年爐主移開，引發網友熱議，雖然張麗善事後受訪強調，她不知道對方是拱天宮爐主，不是故意的，無心之過。但今天下午在彰化伸港福安宮牌樓前擋路攔轎，白沙屯媽祖鑾轎卻火速離去，讓網友都說「神轎都搖成這樣，感覺媽祖不太喜歡」！連不少彰化縣民都說，彰化縣大家長王惠美都沒來，卻見到雲林縣長張麗善跑來，這真的很奇怪。

伸港福安宮與白沙屯拱天宮有多年的情誼，多年來經常到此停駕或是駐駕，尤其10年前福安宮遭遇火劫，7年前重建聖母殿，花費2億元，終於在去年底舉辦入火安座大典，許多伸港人都期待白沙屯媽祖，可以到全新的聖母殿停駕，也讓不少志工心中感到失望。

白沙屯媽祖力拚36小時到北港，在彰化伸港福安宮牌樓前，神轎2度停下搖晃，最後還是火速向前衝。（民眾提供）

雲林縣長張麗善在彰化縣伸港福安宮牌樓前，持香下跪祈求白沙屯媽祖停駕，但鑾轎最後火速往前進。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法