國內7家飯店加盟GT國際品牌 卻遭集團官網標註「PRC」

民眾投訴，「金鬱金香國際酒店集團（Golden Tulip）」旗下7家台灣酒店，被集團官網標註「PRC（中華人民共和國）」。（民眾提供）

2025/05/02 20:25

〔記者蔡昀容／台北報導〕為提升國際競爭力，不少台灣的飯店加盟國際品牌。但民眾投訴，「金鬱金香國際酒店集團（Golden Tulip，簡稱GT）」旗下7家台灣酒店，被集團官網標註「PRC（中華人民共和國）」。業者說明，未參與集團總部網頁管理，酒店本身也不是集團直接經營，而是台灣企業獨立管理，並另設有自身官網。觀光署表示，會跟各國外大型品牌持續溝通。

羅浮宮酒店集團聯盟（Louvre Hotels Group）旗下六品牌之一的「金鬱金香國際酒店集團」，在台灣有7家酒店，包括淡水將捷、苗栗馥藝、台南榮興、榮美、南港漢來皇家、台中震大、仲信金鬱金香酒店。苗栗馥藝金鬱金香酒店為國際觀光旅館，由觀光署管轄，其餘主管機關為縣市政府。

請繼續往下閱讀...

台灣民眾投訴，外國朋友原想上網預定淡水將捷金鬱金香酒店，卻發現所有金鬱金香品牌的台灣酒店，酒店名稱都被標註「PRC（中華人民共和國）」，就連兩年前才開幕的台北南港漢來大飯店也是。

旅宿業屬於特許行業，民眾質疑，這7家酒店於台灣登記時，難道是中華人民共和國批准在台營業嗎？既然營業執照不是由中華人民共和國核發，為什麼集團網站會顯示PRC座標？

類似案件不只一樁。國際酒店集團總部的官網，台灣業者多無管轄權利，而台灣政府僅能約束台灣業者自行管理的網頁內容。

淡水將捷金鬱金香酒店說明，其為GT品牌的加盟飯店，並非由GT集團直接經營，因此將捷金鬱金香酒店為台灣企業獨立管理，並設有自身的官網供旅客查詢最新資訊。GT品牌官網上的標示為其系統設定所致，飯店方面未參與相關標註的制定。

台北漢來大飯店表示，珍視每一位客人的意見，亦能理解及認同客人的理念，惟作爲雙方合作關係需尊重國際酒店集團之國際立場，非常感謝顧客對飯店的喜愛及支持。

觀光署署長周永暉表示，若發生類似個案，會去了解協調；至於結構性問題方面，除跟國外大型品牌持續溝通，當國際品牌要來台灣深耕時，觀光署也會鼓勵他們加入台灣星級旅館認證，通過認證就會在網頁加註為「台灣星級旅館」。

觀光署說明，若接獲民眾陳情，會請業者向國外總部反映改善；若爭議業者主管機關為地方政府，觀光署會轉知地方政府，請地方政府要求業者改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法