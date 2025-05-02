屏東佳冬養鴨場遭燈光秀驚擾 近300鴨傷亡

強力燈光造成鴨群踩踏死亡。（余姓鴨農提供）

2025/05/02 19:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣佳冬鄉余姓鴨農的養鴨場近日連續兩晚因附近高空燈光秀，導致鴨群驚嚇推擠、踩踏，近300隻鴨子傷亡，損失慘重。事件引發當地養鴨戶恐慌，雖然活動廠商取消燈光，但鴨農盼政府建立事前通報機制，防範類似事件重演。日前潮州鎮也發生類似事件，養鴨場因強力燈光導致鴨群驚嚇，顯見光害對養鴨業的威脅亟需重視。

佳冬鄉余姓鴨農的養鴨場位於新埤橋佳冬端堤防附近，4月30日晚間8時許，場內鴨群突然集體暴動。余姓鴨農原以為野狗闖入，查看後才發現新埤鄉餉潭村方向有高空探照燈光束，造成鴨群驚嚇踩踏。事後清查，80隻鴨子窒息死亡，200多隻重傷。經追查，燈光來自新埤鄉一家舞台燈光廠商試燈，鴨農與廠商溝通後，試燈暫停，並向派出所備案，員警協助蒐證。

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未料，5月1日晚間高空燈光再現，鴨群再度亂竄。經查，這次是鄰近春日鄉鄉運晚會試燈。雖驚嚇程度較輕，余姓鴨農仍緊急向春日鄉公所反映，公所迅速回應，取消燈光秀表演。余姓鴨農無奈表示，附近4、5家養鴨場皆受影響，連續兩晚損失慘重。他提到，父親友人的鴨場也損失300至400隻蛋鴨，且鴨子受驚後下蛋率大減，影響生計。

類似事件並非首例。日前屏東潮州鎮一處養鴨場因附近高空探照燈，鴨群受驚推擠，造成數百隻鴨子傷亡，引發養鴨戶抗議。余姓鴨農感嘆，鴨子對光源極敏感，高空燈光或煙火已成養鴨戶的「惡夢」，類似事件多次發生。他呼籲政府建立防範機制，例如要求燈光秀或煙火活動前通報養鴨場，讓鴨農能提前準備防護措施，降低損失。

強力燈光造成鴨群踩踏死亡。（余姓鴨農提供）

鴨群會因為強力燈光造成緊迫。（記者蔡宗憲攝）

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