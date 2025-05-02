國際護師節前夕 信合社理事主席蘇家明致贈部桃護師「沐浴清潔組」

國際護師節前夕，桃園信合社理事主席蘇家明至部桃致贈護師「沐浴清潔組」，祝節日快樂。（部桃提供）

2025/05/02 19:35

〔記者謝武雄／桃園報導〕5月12日是國際護師節，桃園信用合作社理事主席蘇家明及桃園景福宮多位委員，今前往部立桃園醫院致贈每位護理師一套「沐浴清潔組」；蘇家明說，家中也有親人在醫院服務，更讓他感受護理人員辛苦，尤其是長期在高壓環境下工作，承擔大量照護責任，是醫院無名英雄，趁著護師節前夕，向護理師們傳遞社會感謝與支持。

捐贈儀式在部立桃園醫院會議室舉行，由護理部主任陳素里代表接受，院長楊南屏也到場致意；蘇家明表示，致贈有機無毒的沐浴、洗髮清潔組，希望能發揮拋磚引玉的作用，藉此喚起更多人對醫護人員尊重與支持。

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陳素里首先感謝蘇家明的善舉，這是對部桃護理工作的肯定與鼓舞，事實上，護理工作充滿挑戰，日夜輪班與高強度的照護需求，讓護理師面臨身心壓力，也希望在院內積極打造友善職場環境，從薪資福利到心理支持全面規劃，留住這群專業又溫暖的力量。

楊南屏指出，醫院推動合理護理人力配置、提供進修與升遷機會，讓護理師看見職涯未來，由於護理師是醫療團隊不可或缺的中堅份子，提升護理師工作滿意度與幸福感，除提升整體醫療品質，創造醫院、護理人員與病患三方共贏的局面。

國際護師節前夕，桃園信合社理事主席蘇家明至部桃致贈護師「沐浴清潔組」，祝節日快樂。（部桃提供）

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