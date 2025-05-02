白沙屯媽祖進香》3000杯香菜咖啡當結緣品 信徒笑稱：香菜大挑戰

北斗網紅咖啡店「偑巷咖啡」準備3000杯香菜咖啡、1000瓶香菜香水，號稱一邊進香、一邊招財。（記者陳冠備攝）

2025/05/02 19:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖1日深夜起駕，展開為期10天9夜的進香之旅。彰化北斗鎮網紅店「偑巷咖啡」今年再出奇招，準備3000杯香菜咖啡幫香燈腳提神，還加碼1000瓶香菜香水，號稱一邊進香、一邊招財，讓信眾又驚又喜。不少人看見結緣品「香氣逼人」，想拿又不敢拿，直呼這是「結緣品的大挑戰」。

業者莊浚勝表示，8年前首次提供香菜咖啡結緣，當時僅1500杯，逐年累積人氣後，近年已提升至3000杯，還不定期加碼香菜麵包、香菜奶油蘇餅等補給品。他說：「其實很多香燈腳一開始是被嚇到，後來喝了都說還不錯，甚至有人特地來索取。」

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今年他更與調香師楚庭合作，打造1000瓶「發財香菜精油香水」，每日限量發放100瓶，只要出示今年的進香臂章，就能免費兌換。他笑說：「有些人本來是衝著香水來的，結果聞到香菜味又退三步，但還是忍不住拿一瓶試試看。」

「補給站會配合鑾轎駐駕地點快閃出現，中午時段發放結緣品。」莊浚勝說，希望這樣獨特的方式，為辛苦徒步的香燈腳增添驚喜，也讓大家在信仰旅程中多點趣味與香氣。

香菜咖啡業者莊浚勝說，只要出示今年的進香臂章，就能免費兌換香菜香水。（記者陳冠備攝）

香菜結緣品還有香菜麵包、香菜奶油蘇餅等補給品。（記者陳冠備攝）

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