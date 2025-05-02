為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    白沙屯媽祖進香》3000杯香菜咖啡當結緣品 信徒笑稱：香菜大挑戰

    北斗網紅咖啡店「偑巷咖啡」準備3000杯香菜咖啡、1000瓶香菜香水，號稱一邊進香、一邊招財。（記者陳冠備攝）

    北斗網紅咖啡店「偑巷咖啡」準備3000杯香菜咖啡、1000瓶香菜香水，號稱一邊進香、一邊招財。（記者陳冠備攝）

    2025/05/02 19:59

    〔記者陳冠備／彰化報導〕苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖1日深夜起駕，展開為期10天9夜的進香之旅。彰化北斗鎮網紅店「偑巷咖啡」今年再出奇招，準備3000杯香菜咖啡幫香燈腳提神，還加碼1000瓶香菜香水，號稱一邊進香、一邊招財，讓信眾又驚又喜。不少人看見結緣品「香氣逼人」，想拿又不敢拿，直呼這是「結緣品的大挑戰」。

    業者莊浚勝表示，8年前首次提供香菜咖啡結緣，當時僅1500杯，逐年累積人氣後，近年已提升至3000杯，還不定期加碼香菜麵包、香菜奶油蘇餅等補給品。他說：「其實很多香燈腳一開始是被嚇到，後來喝了都說還不錯，甚至有人特地來索取。」

    今年他更與調香師楚庭合作，打造1000瓶「發財香菜精油香水」，每日限量發放100瓶，只要出示今年的進香臂章，就能免費兌換。他笑說：「有些人本來是衝著香水來的，結果聞到香菜味又退三步，但還是忍不住拿一瓶試試看。」

    「補給站會配合鑾轎駐駕地點快閃出現，中午時段發放結緣品。」莊浚勝說，希望這樣獨特的方式，為辛苦徒步的香燈腳增添驚喜，也讓大家在信仰旅程中多點趣味與香氣。

    香菜咖啡業者莊浚勝說，只要出示今年的進香臂章，就能免費兌換香菜香水。（記者陳冠備攝）

    香菜咖啡業者莊浚勝說，只要出示今年的進香臂章，就能免費兌換香菜香水。（記者陳冠備攝）

    香菜結緣品還有香菜麵包、香菜奶油蘇餅等補給品。（記者陳冠備攝）

    香菜結緣品還有香菜麵包、香菜奶油蘇餅等補給品。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播