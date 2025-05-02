新北「府中醉夏趴」登場 府中廣場變身超大露天酒吧

新北市「府中醉夏趴」活動將從5月2日至18日連續三週的週五、六、日，在板橋區府中廣場舉行。（記者黃子暘攝）

2025/05/02 19:38

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市「府中醉夏趴」活動將從5月2日至18日的週五、六、日，在板橋區府中廣場舉行，活動規劃異域醉香、繽紛微醺、泡沫時光3項主題，結合美食、音樂與啤酒，並和周邊餐酒館合作推出消費集章換酒活動。新北市長侯友宜今（2）日出席開幕典禮表示，精釀啤酒產業是新北近年亮點，希望藉此活動推廣在地精釀品牌與多元餐飲文化，並創造夜間經濟商機。

活動開幕，府中廣場變成「大型露天酒吧」，現場也設有復古霓紅酒吧造景，增加活動風味。侯友宜說，新北市是工商業重鎮，擁有完整產業鏈與經濟發展潛力，精釀啤酒產業是新北近年亮點，許多品牌在國際啤酒大賽上得獎，展現城市產業能量與創新實力；希望藉由此次活動推廣新北在地精釀品牌與多元餐飲文化。

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經濟發展局指出，「府中醉夏趴」自5月2日至18日的週五、六、日登場，集結新北6家精釀啤酒品牌、板橋人氣餐酒館及美食攤位，搭配DJ與音樂表演；活動首週主題「異域醉香」，邀請板橋在地人氣餐酒館帶來異國風味特調，第二週「繽紛微醺」主打視覺系的彩虹SHOT，色彩繽紛，第三週「泡沫時光」則集結新北精釀啤酒代表，一次暢飲多種風味。

經發局表示，活動期間推出拍照打卡送活動限定款精釀啤酒、酒吧小遊戲，並且推出集章挑戰，即日起至5月18日，只要到合作店家消費並集滿2間店家印章，即可至活動現場兌換限量微醺飲品；另外，5月2、3日下午5點起，憑「NewTaiPAY」（新北行動支付） APP至大會服務台完成指定任務，即可獲得100元新北幣優惠券。

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新北市「府中醉夏趴」活動將從5月2日至18日連續三週的週五、六、日，在板橋區府中廣場舉行。（記者黃子暘攝）

新北市「府中醉夏趴」活動將從5月2日至18日連續三週的週五、六、日，在板橋區府中廣場舉行。（記者黃子暘攝）

新北市「府中醉夏趴」活動將從5月2日至18日連續三週的週五、六、日，在板橋區府中廣場舉行。（記者黃子暘攝）

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