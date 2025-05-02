高麗菜要洗嗎？日本菜農揭：洋蔥也不用剝開洗

高麗菜究竟需不需要「一片一片清洗？」引起網友熱議。

2025/05/02 22:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菜價直直落，颱風季節漲翻天的高麗菜，現在也出現破盤價，不過高麗菜到底需不需要「一片一片洗？」對此，日本菜農指出，其實高麗菜葉並不髒，「就像在處理洋蔥一樣，不用一片一片剝開洗」貼文曝光後，引起網友熱議。

日本菜農在社群平台X指出，很多人經常會問，高麗菜葉的內層需不需要一片一片清洗？菜農指出，其實內層的菜葉不用洗是沒問題的，就跟和洋蔥的內層一樣，裡面不會有髒汙，是可以直接料理的。另外，日本菜農也曬出「高麗菜結球的過程」，多數人認為，外層的葉子會慢慢包覆住內側，在那之前，內部是裸露的。但其實高麗菜是先形成一顆小小的球之後，再從內側開始逐漸變大。

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旅日台灣作家魚漿夫婦也轉載到臉書，引起眾多網友討論，「在台灣買高麗菜時外觀良好，結果裡面被被蟲啃，還一堆卵還是糞便？有點可怕，日本的高麗菜倒是沒看過有蟲」、「我還是會剝開過水耶，因為還是發現過，裡面葉子枯掉或黑掉的」、「我家一樣有種高麗菜，不灑農藥，用網子罩住照樣滿滿都是蟲」、「有時候會有優質蛋白質藏在裡面耶」。

台灣農業部也曾在臉書上分享，高麗菜可以先剝除外層2至3片葉子，用流動的清水浸洗或沖洗就好，不需浸泡鹽水、小蘇打粉，更不需蔬果清潔劑，就可以吃到健康新鮮的食材。

日本菜農指出，高麗菜是結球生長，並不會有髒汙跑進內部。（擷取自魚漿夫婦臉書）

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