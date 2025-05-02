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    「媽咪尚鶴」!台南市府推廣火鶴花 向天下母親致敬

    火鶴花有「乎好」台語諧音，是象徵熱情、關懷與祝福的花卉。（記者洪瑞琴攝）

    火鶴花有「乎好」台語諧音，是象徵熱情、關懷與祝福的花卉。（記者洪瑞琴攝）

    2025/05/02 20:37

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接母親節，台南市府與台灣火鶴花產業發展協會，今（2日）舉辦「媽咪尚鶴．掌心上的祝福」母親節感恩暨火鶴花推廣活動，藉由象徵熱情、關懷與衷心祝福的火鶴花，向辛勞的天下母親們致敬，並推廣台南火鶴花之美。

    黃偉哲說，回想起COVID-19疫情期間，花卉業者面臨訂單減少衝擊，為了讓大家認識台南花卉產業，除了知名度較高的蘭花，還有優質的火鶴花，因而大力推動母親節送火鶴花，取「乎好（台語）」的諧音傳達祝福，除了母親節外很多場合也都適用，例如考試、開幕、或是醫院探病，都很適合送上「乎好」的祝福。

    黃偉哲說，過去火鶴花多集中在外銷，每次去東京食品展或是旅展行銷台南火鶴，外國朋友都很喜歡；近幾年內銷市場也逐步打開，包括台南機關、社團或民間使用火鶴花的風氣漸開。他期待透過各種不同顏色的漂亮火鶴花，未來發展出不同的祝福花語與祝福情境，送給不同人群，讓火鶴花傳達的祝福內涵更深遠豐富。

    南市府農業局長李芳林表示，火鶴花是台南重要的外銷花卉，近年台灣育種出來的品系在國際外銷市場獲得相當大的成功，前3大出口國分別為日本、新加坡和澳大利亞，外銷量僅次於蘭花。台灣火鶴花產業發展協會理事長顏豐生表示，市府多年來推動花卉技術升級與市場行銷，讓火鶴花成為台南農業亮點，也成為母親節的代表花卉。

    黃偉哲贈花給如母親般照顧孩子的社福機構代表，包括善牧基金會台南嬰兒之家、麻二甲之家以及南台南家扶中等。市府也將結合各區公所贈花行動，將祝福傳遞進社區與家庭。

    即日起至5月12日，台南香格里拉飯店大廳舉辦「火鶴花藝展」，由在地知名的「小熊森林」花藝師李嘉偉及青農共同打造花藝作品，透過繽紛多彩的火鶴花巧妙佈置空間，並設有拍照打卡區，歡迎民眾於母親節期間前往，欣賞火鶴花之美，也透過花語與藝術，向母親傳達愛與感激。

    台南市長黃偉哲（左7）推廣台南火鶴花之美，並贈花給社福機構代表，感謝她們如母親般照顧保護孩童。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（左7）推廣台南火鶴花之美，並贈花給社福機構代表，感謝她們如母親般照顧保護孩童。（記者洪瑞琴攝）

    台南香格里拉飯店大廳舉辦「火鶴花藝展」。（記者洪瑞琴攝）

    台南香格里拉飯店大廳舉辦「火鶴花藝展」。（記者洪瑞琴攝）

    台南香格里拉飯店巧思布置火鶴花，歡迎民眾母親節期間前往拍照打卡。（記者洪瑞琴攝）

    台南香格里拉飯店巧思布置火鶴花，歡迎民眾母親節期間前往拍照打卡。（記者洪瑞琴攝）

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