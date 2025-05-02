議員批東海女大生遭公車撞死7個月「路口一模一樣」交通局：已改善

民進黨市議員批評，東海女大生遭撞死已過7個月，路口相關交通設施都未改善。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/02 18:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市中區綠川東街、中山路口去年發生公車撞死走行穿線東海大學學生，民進黨市議員江肇國、蔡耀頡、周永鴻今天在市議會質疑，事件發生至今已7個月，周邊交通設施都未改善，路口完全一模一樣、路燈還是昏暗，市府只做了3天交通大執法，各局處只會相互卸責。

交通局說，綠川東街與中山路均為2線單行道，路口設有交通號誌及行人燈號管制，為改善事故路口行人通行安全，穿越中山路的行穿線已退縮，以行人通行最短距離規劃，預留停等空間，供車輛停讓行人優先通過；行穿線也延長，增加辨識性；同時調整行人綠燈早開，讓行人優先進入路口，相關交通工程改善部分已經完成。

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議員江肇國指出，事故發生後，公民團體即提出4大改善建議，包括「擴大轉彎幅度避免切西瓜」、「縮小路口降低車速」、「縮短行人穿越距離」、「提高車輛能見度」，市長盧秀燕當時也公開承諾檢討易肇事路口，但是7個月過去，現場路口毫無變化，改善方案遲未落實。

江肇國痛批，市府除了3天大執法，還有做什麼？路口的照明依舊昏暗。檢察官日前做出不起訴處分，理由是「司機未確認傷者位置即移動車輛」，導致二次輾壓致死，而如果交通局能有訓練駕駛員處理事故，當天司機多看一眼，就能夠挽救一條性命，痛批工程拖7個月、改善沒啟動，只想卸責

市議員蔡耀頡也質疑，台中市的交通死亡名列6都之冠，還是高雄的兩倍，發生A1路口7個月未改善，還能期望改善其他的路口嗎？交通局對公車品質管理疏散。

議員周永鴻則說，市府之間的跨局處分工根本就在推卸責任，痛批市府根本本末倒置。

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