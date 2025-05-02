為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東廚餘機補助反應熱烈 今年截止明年再來

    屏東廚餘機補助反應熱烈，今年已截止，明年再來申請。 （屏東縣政府提供）

    屏東廚餘機補助反應熱烈，今年已截止，明年再來申請。 （屏東縣政府提供）

    2025/05/02 18:53

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府於3月公布家用廚餘機補助辦法，獲得民眾熱烈響應，總計申請件數高達近2500件，總補助經費約1200萬元，預估每年可回收廚餘約2000公噸，縣府表示明年會持續辦理補助，今年來不及申請的民眾，明年再來。

    屏東縣政府為提昇廚餘回收量及解決民眾處理廚餘之困擾，於今年3月公布家用廚餘機補助辦法，補助方案自3月10日開放申請以來，短短1周就將補助預算300萬元用罄，縣長周春米感受民眾之需求，特增加補助預算，將補助收件日期延至4月30日止，經統計申請件數計2475件，還有4月30日郵戳送達待收件還沒有計算入內，顯見屏東縣民對廚餘減量及環保意識的高度認同，環保局表示，申請案件已加速審核中，民眾約於申請日起2個月左右可收到補助款項，請民眾耐心等待。

    因補助案件申請踴躍，環保局政風室主動協助審核申請案件，發現有疑涉有詐領補助款5件，已移送屏東地檢署偵辦，如確認違法，民眾除需負刑事責任外，縣政府亦將追回補助款。

    周春米表示，感謝縣民對廚餘機補助政策及回收廚餘作環保的支持，也提醒有申請補助的民眾，縣府絕不會主動以任何名義要求申請人提供帳號或進行轉帳操作。若民眾接獲可疑訊息或不明來電，請提高警覺，切勿輕信，對於今年來不及申請的民眾，也請耐心等待，明年縣政府會繼續公告補助辦法延續補助。

    廚餘機製作的肥料可以用在植物。（屏東縣政府提供）

    廚餘機製作的肥料可以用在植物。（屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播