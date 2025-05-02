屏東廚餘機補助反應熱烈 今年截止明年再來

屏東廚餘機補助反應熱烈，今年已截止，明年再來申請。 （屏東縣政府提供）

2025/05/02 18:53

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府於3月公布家用廚餘機補助辦法，獲得民眾熱烈響應，總計申請件數高達近2500件，總補助經費約1200萬元，預估每年可回收廚餘約2000公噸，縣府表示明年會持續辦理補助，今年來不及申請的民眾，明年再來。

屏東縣政府為提昇廚餘回收量及解決民眾處理廚餘之困擾，於今年3月公布家用廚餘機補助辦法，補助方案自3月10日開放申請以來，短短1周就將補助預算300萬元用罄，縣長周春米感受民眾之需求，特增加補助預算，將補助收件日期延至4月30日止，經統計申請件數計2475件，還有4月30日郵戳送達待收件還沒有計算入內，顯見屏東縣民對廚餘減量及環保意識的高度認同，環保局表示，申請案件已加速審核中，民眾約於申請日起2個月左右可收到補助款項，請民眾耐心等待。

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因補助案件申請踴躍，環保局政風室主動協助審核申請案件，發現有疑涉有詐領補助款5件，已移送屏東地檢署偵辦，如確認違法，民眾除需負刑事責任外，縣政府亦將追回補助款。

周春米表示，感謝縣民對廚餘機補助政策及回收廚餘作環保的支持，也提醒有申請補助的民眾，縣府絕不會主動以任何名義要求申請人提供帳號或進行轉帳操作。若民眾接獲可疑訊息或不明來電，請提高警覺，切勿輕信，對於今年來不及申請的民眾，也請耐心等待，明年縣政府會繼續公告補助辦法延續補助。

廚餘機製作的肥料可以用在植物。（屏東縣政府提供）

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