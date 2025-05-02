未來一週悶熱飆33度 兩波鋒面接力慎防雷雨

中央氣象署2日提醒週末降雨情形，請民眾留意驟雨、雷擊及強陣風。（中央氣象署提供）

2025/05/02 18:38

〔記者蔡昀容／台北報導〕未來一週悶熱有雨。中央氣象署今天（2日）預報，週末水氣增加，各地有雨，下週二（6日）有一波鋒面接棒，各地易降陣雨或雷雨，直到週五才會雨勢趨緩。

氣象署指出，週末兩天水氣漸增，尤其山區有局部較大雨勢機率。這兩天並非一直下雨，但下雨時，請民眾注意驟雨、雷擊及強陣風，前往山區或溪邊留意溪水暴漲。

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氣象署預報員張竣堯說，明天週六（3日）白天西半部及東北部維持多雲天氣，花東則局部性降雨，預計午後水氣再增、環境更不穩定，各地出現午後雷陣雨，特別是山區會有較大雨勢機會。

下週日（4日）鋒面報到，各地都會降雨，中部以北及東半部局部陣雨及雷雨，南部局部降雨，其中東半部會有局部較大雨勢。

下週一鋒面通過後，雨勢稍微趨緩，北部、東北部局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區局部短暫雷陣雨。週二及週三受另一波鋒面影響，各地易降陣雨或雷雨，請民眾特別留意短延時強降雨。

下週四鋒面將通過，但水氣仍偏多，中部以北及東半部局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。週五為偏東風環境，雨勢明顯趨緩，迎風面花東、恆春半島局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，張竣堯說明，早晚較涼時普遍落在21到24度，白天高溫時，西半部偏熱31到33度，東半部28到29度，不過下週日、二、三因為雨勢，高溫略降2到3度，但無雨時仍感受偏熱。

張竣堯提醒，週末易有低雲及霧影響能見度，金門、馬祖可能影響一整天，中南部則是今晚到明晨，請週末需要往返離島的民眾留意航班。

中央氣象署2日說明近日高溫預測。（中央氣象署提供）

中央氣象署2日說明未來一週降雨趨勢，將有兩波鋒面影響台灣。（中央氣象署提供）

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