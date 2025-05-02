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    史上首次！「粉紅超跑」停駕鹿港派出所 鹿港人驚喜連連

    白沙屯媽祖停駕在鹿港派出所。（民眾提供）

    白沙屯媽祖停駕在鹿港派出所。（民眾提供）

    2025/05/02 18:06

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕史上第一次！白沙屯媽祖急行軍，今天（2日）停駕在彰化縣鹿港派出所，鹿港派出所位於中山的鬧區，讓鹿港人都瘋狂了，連遊客都驚喜連連，沒想到能巧遇白沙屯媽祖。

    白沙屯媽祖昨晚深夜起駕，必須在36小時內趕到雲林北港，今天一路跨越大安溪，再從台61線從中彰大橋進入彰化縣，一路從台17線沿著伸港、線西來到鹿港鎮，並轉入鹿草路進入市區，再轉入中山路，最後停駕在鹿港派出所。

    鹿港警分局表示，白沙屯媽祖停駕在鹿港所，這是史上第一次，白沙屯媽祖對於鹿港警方特別有緣，在2022年就曾停駕在台17線上的海埔派出所，那也是白沙屯媽祖第一次停駕海埔所，那一晚的鹿港都沸騰了。

    不過，這一次急行軍行程太趕，白沙屯媽祖停駕鹿港所只有短短10分鐘，隨即離去，鑾轎在市區的民權路、菜園路遶行，許多鹿港人騎著機車追著「粉紅超跑」。因為上次白沙屯媽祖到鹿港市區是在2018年，但那次只有到新祖宮廟埕，並沒有在市區遶行，今年真是太過癮。

    粉紅超跑停駕鹿港派出所，鹿港人為之瘋狂。（民眾提供）

    粉紅超跑停駕鹿港派出所，鹿港人為之瘋狂。（民眾提供）

    粉紅超跑停駕鹿港派出所，鹿港人為之瘋狂。（民眾提供）

    粉紅超跑停駕鹿港派出所，鹿港人為之瘋狂。（民眾提供）

    粉紅超跑停駕鹿港派出所，鹿港人為之瘋狂。（民眾提供）

    粉紅超跑停駕鹿港派出所，鹿港人為之瘋狂。（民眾提供）

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