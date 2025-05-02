高雄綠廊道「童舞」彩繪牆將消失5/4留影說再見

高雄鐵道三街上的「童舞」彩繪牆，隨著鐵工廠即將拆除也將消失。（記者許麗娟攝）

2025/05/02 18:42

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市綠廊道彩繪牆位於三民區豐裕里的「童舞」系列，因提供彩繪的鐵工廠將拆除而即將消失，為與這面彩繪牆說再見，里長謝錫元特別於5月4日舉辦留影活動，邀集大家到此做最後回顧。

高雄市鐵路地下化後，原本的鐵道變身成綠廊道，為讓原本兩側的房子從「背面翻轉成正面」，於2021年進行「綠廊十想」彩繪計畫，其中一段位於豐裕里鐵工廠外牆的「童舞」彩繪，將柴山、旗津大船入港、港都美食、愛河意象與動物結合，近4年來吸引不少民眾到此駐足拍照。

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豐裕里里長謝錫元說，原本的機械工廠已歇業，未來將拆除，興建大樓，這面近百公尺的彩繪圍牆也將落幕消失，由於這是「城市醫美」的一段歷程，多年來也常在此舉辦許多活動，因此，在告別前夕，結合母親節舉辦「媽媽的手，社區的牆」留影活動。

4日下午4點半到5點半，在彩繪牆前除了有吹泡泡活動，也會懸掛多年來社區在此舉辦活動、名人打卡等回顧照片讓民眾重溫與它的故事，謝錫元也特別以彩繪牆為主題印製200份明信片，送給當天到此拍照打卡、留言的民眾，希望與大家一起珍藏這段彩繪牆與溫柔時光。

「童舞」彩繪牆結合柴山、旗津大船入港、港都美食、愛河意象與動物，近4年來吸引不少人來此拍照打卡。（記者許麗娟攝）

近百公尺的「童舞」彩繪牆，將隨著鐵工廠拆除而消失。（謝錫元提供）

5月4日傍晚在「童舞」彩繪牆前有留影活動，里長謝錫元準備200份明信片要送給拍照打卡的民眾。（謝錫元提供）

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