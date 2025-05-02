「舞蹈節」71週年 全國菁英舞蹈團隊同台匯演

全國菁英舞蹈團隊，將於5月3日晚上7點，在台北市政府親子劇場演出。（中華民國舞蹈學會提供）

2025/05/02 20:17

〔記者林承鴻／台北報導〕每年5月5日為「舞蹈節」，中華民國舞蹈學會在舞蹈節邁入71週年之際，將於5月3日晚上7點，在台北市政府親子劇場以「綺麗萬千映舞林」為主題，舉辦舞蹈節頒獎典禮暨全國菁英舞蹈團隊聯演，邀請全台最優秀的大專院校舞蹈學系、高中、國中舞蹈資優班、傑出舞蹈團及舞蹈家們同台匯演，歡慶舞蹈佳節。

舞蹈學會指出，舞蹈起源於文字記載之前，形式多樣且代表著各民族的生活方式，更兼具了藝術的美感，為向投入舞蹈演出工作的專業夥伴們致敬，政府於1954年起制定每年5月5日為「舞蹈節」。

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舞蹈學會理事長郭美江表示，每一支舞蹈都代表著「努力」、「夢想」與「傳承」，節目壓軸更將由北中南舞蹈家聯袂豋場，呈現不同曲風的爵士舞，為大會增添無限光彩，也展現出台灣舞蹈教育堅韌的力量。學會表示，演出票券於兩廳院售票系統販售，邀請民眾闔家蒞臨觀賞。

舞蹈學會表示，此次匯演中將表揚20位於舞蹈教育研究、創作、推廣等積極奉獻有功之菁英教師，為其頒發「舞蹈飛鳳獎」、「春風化雨教學獎」、「舞蹈創作獎」、「文化交流貢獻獎」與「舞蹈社教推廣有功獎」等殊榮獎項，以彰顯舞蹈界的傳承與共勉。

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