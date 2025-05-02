澎湖今年第一尾鯨鯊現身 釣友棄杆狂拍影片曝

澎湖今年第一隻鯨鯊現身，被釣客全紀錄。（蔡姓民眾提供）

2025/05/02 18:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖第一尾鯨鯊現身！馬公市蔡姓民眾今（2）日到七美東面海域垂釣，眼見巨人身影游過船邊，仔細一看發現竟是鯨鯊，連忙停下釣魚拿出手機拍攝，完成今年澎湖首次鯨鯊「全紀錄」。

鯨鯊又名豆腐鯊，台灣漁民稱為「大憨鯊」，牠們身上布滿星星斑點，又有「繁星」美稱，被稱為海底的星星。鯨鯊肉質雪白如豆腐，又稱豆腐鯊，肉可炒食或製魚漿、魚丸、鯊魚煙等；各鰭體積大，曬成魚翅價格好，肝臟大又富含油脂，可加工為維他命或魚肝油等產製品。亞太地區多數國家吃鯨鯊，加上育子數少、成熟期長，族群數量逐漸減少。

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世界自然保育聯盟（IUCN）評估鯨鯊瀕危，洋保育署2020年6月1日列為保育類物種，將鯨鯊與鬼幅魟所屬蝠鱝屬2種魚類（雙吻前口蝠鱝及阿氏前口蝠鱝），列名「瀕臨絕種」保育類野生動物。農委會曾於2008年、2018年分別公告全面禁止捕撈這3種魚，但此次列入保育類名單，代表除非有他法規定，否則不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖。

釣客在七美南方海域垂釣，意外發現鯨鯊。（蔡姓民眾提供）

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