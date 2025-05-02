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    粉紅超跑急行軍 60多歲「香燈腳」疑中暑急送醫

    跟隨白沙屯媽祖鑾轎的60多歲婦人，今天下午在中彰大橋上疑似中暑，癱坐在地上，烏日分局員警趕緊上前協助。（記者陳建志翻攝）

    跟隨白沙屯媽祖鑾轎的60多歲婦人，今天下午在中彰大橋上疑似中暑，癱坐在地上，烏日分局員警趕緊上前協助。（記者陳建志翻攝）

    2025/05/02 17:38

    〔記者陳建志／台中報導〕白沙屯媽祖鑾轎，1日深夜11點25分起駕，媽祖鑾轎一路急行軍，14個小時就走了50多公里，今天下午1點35分已經離開台中進入彰化，因速度飛快，加上天氣炎熱，對隨行信徒體力是一大考驗，一名60多歲婦人，下午近2點疑中暑癱軟在中彰大橋上，員警發現趕緊讓她補充水分，並協助送醫。

    白沙屯媽祖鑾轎昨晚11點25分起駕，預計37小時急衝雲林北港，因今天中部天氣炎熱，對於隨行信徒的體力是一大考驗。

    今天下午1點多，媽祖鑾轎走台17線西濱公路跨越烏溪，數萬信徒緊緊相隨，約在下午1點35分左右，從台中龍井進入彰化伸港鄉，烏日分局交通組長曾麗玉率領警務員趙婉喻及巡官吳佳紋在附近巡視時，約1點50分卻在台中、彰化交界的中彰大橋上，發現一名年約60歲婦人全身發抖、疑似中暑癱坐在橋上。

    員警立即幫她解開背心衣領，拿掉口罩及帽子散熱，並提供運動飲料及水補充水分，並通報119救護人員送醫治療，同行友人感謝員警協助，大讚員警暖心。

    跟隨白沙屯媽祖鑾轎的60多歲婦人，下午在中彰大橋上疑似中暑，癱坐在地上，救護人員獲報前來協助送醫。（記者陳建志翻攝）

    跟隨白沙屯媽祖鑾轎的60多歲婦人，下午在中彰大橋上疑似中暑，癱坐在地上，救護人員獲報前來協助送醫。（記者陳建志翻攝）

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