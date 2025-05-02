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    月薪上看8萬！高雄「新媒體X設計」媒合會 百人投履歷

    高雄「新媒體X設計」就業媒合會，吸引超過百人投遞履歷。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄「新媒體X設計」就業媒合會，吸引超過百人投遞履歷。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/05/02 17:59

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市青年局攜手文化局，今天（2日）舉辦「新媒體X設計」就業媒合會，共有20家企業參與，有企業的品牌行銷經理更開出8萬元月薪，總共釋出逾百項職缺，吸引超過百人投遞履歷。

    青年局「新媒體X設計」就業媒合會今天結合文化局「青春設計節」共同舉辦，聚焦設計、新媒體及數位內容等領域，邀集夢時代、台灣福興、飛輪電商Hour Loop、熊有良心室內設計等20家知名企業參與，釋出逾百項職缺。

    高雄市青年局長林楷軒表示，此次串聯高市府兩個局處的能量，趕在5月畢業季前夕舉辦媒合會，職缺涵蓋當前熱門的遊戲程式設計師、廣告投放專員、跨境電商管理師、自媒體行銷專員及ESG永續管理師等熱門職缺，會場還設置履歷健診及職涯諮詢服務，提供在青春設計節期間來此參展、觀展的青年，給予職涯建議或強化履歷亮點，提升求職信心。

    徵才企業除廣招新血戰力，其中也包括吸引轉職族群的高薪職缺，知名策展人馮建彰（二馬）所創立的FREES也加入這次徵才，開出最高6萬元的職缺；「領導力企業管理顧問公司」招募品牌行銷經理，月薪更上看8萬。

    今天參加活動的樹德科大副校長蘇中和指出，網路發達讓新媒體專才的需求大增，學界推動的不再僅限產學合作，更需要政策支持來強化教學實踐及考證輔導，才能加速人才培育，滿足產業需求。

    今年3月曾參加青年局「新媒體就業媒合會」，順利入職台灣福興公司的郭小姐表示，若在人力銀行謀職，因為距離家較遠，自己應該不會特別考慮投遞。但在媒合會現場，能感受到公司帶來的信賴感，當下決定投遞履歷且如願錄取。

    高市青年局長林楷軒（左四）與青年學子互動。（記者葛祐豪翻攝）

    高市青年局長林楷軒（左四）與青年學子互動。（記者葛祐豪翻攝）

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