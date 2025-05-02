中捷綠線延伸議員要求大坑段先通車 捷工局：與彰化段採分階段施工

市議員曾朝榮表示，中捷綠線延長線北延大坑、南延彰化，應該分階段施工。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/02 17:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府宣示捷運要六箭齊發，其中一條中捷綠線延伸線分別往北到台中大坑，往南到彰化，市議員曾朝榮今天表示，延伸彰化段因彰東都市計畫未出來，將影響大坑進度，要求北延大坑、南延彰化應該分階段施工，讓大坑段先通車。

捷運工程局表示，捷運綠線延伸線綜合規劃案，正與彰化縣政府相關局處密集研議綜合規劃、環境影響評估及捷運設施用地土地使用分區變更等事宜，考量南、北兩段加總較具規模經濟與效益，惟為避免南北兩段計畫推動互受限制，捷工局亦持續研擬計畫推動程序，並研議採取「一次核定，分階段施工」的構想，期加速推動捷運綠線延伸至大坑及彰化段，以符合市民及彰化縣民殷切期盼。

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市議員曾朝榮表示，中捷綠線延伸至大坑經補庫段及彰化段，他認為目前延伸彰化段的進度，因彰東都市計畫未出來，造成落站點無法設定，讓綜合規劃、細部規劃困難。但也因為大坑遊客多，都對綠線延伸殷殷期盼，建議北延大坑、南延彰化應該分階段施工，讓大坑段可以先通車。

中捷綠線「大坑延伸段」規劃由捷運綠線舊社站延伸至大坑經補庫地區，路線長2.49公里並增設2座高架車站，分別為松竹跟軍功路口及松竹跟軍福十六路口。

「彰化延伸段」由捷運綠線高鐵台中站往烏日高鐵特定區及彰化市延伸，端點將與彰化鐵路高架化新設的金馬站銜接，路線長6.59公里並增設5座高架車站，分別是成功嶺大門東側、榮泉健行路口、金馬彰興路口、金馬中山路口、金馬車站。總工程經費為355.91億元。

捷工局表示，中捷綠線延伸採「一次核定，分階段施工」。（記者蘇金鳳攝）

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