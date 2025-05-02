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    新北表揚144優良護理人員！沈永釗守護護理權益 黃鈺芳罹癌重返崗位

    「特殊貢獻獎」得主為新北市立土城醫院副主任、全聯會全民健保護理政策小組委員沈永釗（右二）。（記者翁聿煌攝）

    「特殊貢獻獎」得主為新北市立土城醫院副主任、全聯會全民健保護理政策小組委員沈永釗（右二）。（記者翁聿煌攝）

    2025/05/02 17:26

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市衛生局與新北市護理師護士公會及新北市助產師助產士公會，今天舉辦新北市第13屆護理傑出獎暨優良護理人員頒獎典禮，市長侯友宜表揚獲獎45名護理人員，以及由新北市護理師護士公會推舉的99名優良護理人員，感謝他們長期堅守崗位，守護市民健康默默奉獻。

    侯友宜說，護理人力日益吃緊、執業環境日趨艱難，但護理人員從未退縮，不僅以專業照護病患，更以愛心、耐心與同理心陪伴病患與家屬，令人深感敬佩與心疼，正是護理人員的堅韌意志與超凡體力，支撐著新北市的醫療體系，由衷感謝每一位護理人員，讓新北成為一座健康、樂活、幸福的城市。

    「特殊貢獻獎」得主是新北市立土城醫院副主任、全聯會全民健保護理政策小組委員沈永釗，長期積極參與政策倡議，為護理人力政策提出建言，是護理人員權益的重要守護者。

    榮獲特殊貢獻獎的亞東醫院副護理長黃鈺芳，也曾經得到癌症，但她的治療告一段落，馬上重返護理崗位，走過20個年頭，始終秉持謙卑學習，對病患給予耐心，做到互助互愛。

    榮獲「教研貢獻獎」的陳雅如，結合人體工學與圓滾木翻身概念，研發出「好好翻身墊」，榮獲中華民國專利證書（發明第I816587號），成功技轉，顯著降低長期臥床病患的骨折與壓瘡風險，實質改善照護品質。

    台北慈濟醫院護理長翁琬貞（右三）獲得護理貢獻獎，家人同感光榮陪同上台受獎。（記者翁聿煌攝）

    台北慈濟醫院護理長翁琬貞（右三）獲得護理貢獻獎，家人同感光榮陪同上台受獎。（記者翁聿煌攝）

    新北市舉辦新北市第13屆護理傑出獎暨優良護理人員頒獎典禮。（記者翁聿煌攝）

    新北市舉辦新北市第13屆護理傑出獎暨優良護理人員頒獎典禮。（記者翁聿煌攝）

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