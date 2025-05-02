尖石八五山古道非法鳥網害保育類藍腹鷴掛網 山友痛批生態殺手

新竹縣尖石鄉煤源部落附近的八五山古道山區，近日有山友發現8張新設鳥網，更驚見珍貴稀有保育類的藍腹鷴，掛網後剩下鳥羽，令人痛心！ （陳姓山友提供）

2025/05/02 17:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉煤源部落附近的八五山古道，生態相當豐富，卻屢傳非法鳥網，一網打盡式的捕捉鳥類，熱心山友今年以來已協助拆除了30張，沒想到近日又發現至少8張新設鳥網，更驚見珍貴稀有保育類的藍腹鷴，掛網掙扎後留下的羽毛，令人氣憤，希望相關單位積極查緝揪出生態殺手！

農業署林業署新竹分署對此表示，前述捕鳥網案，經查位於分署轄管竹東事業區134林班地，除加強巡視、取締外，也將評估架設紅外線自動相機進行蒐證。

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陳姓山友表示，八五山古道的自然生態豐富，是一條適合賞鳥以及觀察和紀錄動植物生態的原始山徑；但是卻不斷地遭人非法架設鳥網，不分鳥種一網打盡。除了2月底新竹分署竹東工作站和森林警察於八五山大橋往內鳥嘴山的山腰拆除了10幾張鳥網，熱心山友們今年以來也舉報或自行剪除了30張網，其中3月中曾拆掉某處已掉落的舊網時，有2根藍腹鷴的白尾羽散落在一旁，令人心痛！

沒想到，上月又在該古道的2處山徑發現8張新架設的非法鳥網，其中有1張網明顯可見藍腹鷴的藍黑色和白色尾羽，合理推測牠因為掛網掙扎，旋轉扭曲而留下鳥羽。

陳姓山友說，八五山古道登山客不多，但山徑沿途卻可發現不少零食、飲料和酒瓶等包裝和空罐，且步道每隔一小段就有一個火燼堆，一路上約有10幾堆；此外，藍腹鷴掛網處距離第二登山口僅約300多公尺，附近還有新架設的帳篷，令人懷疑是熟悉環境的當地人所為。

新竹分署表示，依據《野生動物保育法》第19條第2項規定，未經許可擅自設置網具、陷阱、獸鋏或其他獵具，主管機關得逕予拆除並銷毀之。私自架設鳥網或籠具捕捉鳥類，而違反動保法相關規定，經查獲可處6萬元以上30萬元以下罰緩。若捕捉，須面臨6個月以上，5年以下有期徙刑，得併科20萬以上100萬元以下罰金。

對於部落人有祭祀用鳥類羽毛的需求，新竹分署指出，依《原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法》，原住民族有傳統文化或祭儀需求，得向縣市政府提出申請，經審核許可後方可執行。如涉及保育類動物，另須依規報請中央主管機關，獵捕工具也應符合規定。

新竹縣尖石鄉煤源部落附近的八五山古道山區，近日有山友發現8張新設鳥網，更驚見珍貴稀有保育類的藍腹鷴，掛網後剩下鳥羽，令人痛心！ （陳姓山友提供）

尖石鄉煤源部落附近的八五山古道山區，生態相當豐富，卻屢傳非法鳥網，一網打盡，山友痛批是生態殺手！（陳姓山友提供）

尖石鄉煤源部落附近的八五山古道山區，生態相當豐富，卻屢傳非法鳥網，一網打盡，山友痛批是生態殺手！（陳姓山友提供）

山友今年初在八五山古道攔砂壩上方山區發現遭掛網的鳥類。（陳姓山友提供）

山友今年初在八五山古道攔砂壩上方山區發現遭掛網的鳥類。（陳姓山友提供）

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