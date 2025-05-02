為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    寒假後擬上3天課才放春節 教育部：待與各界會商

    家長反映114學年度中小學行事曆草案中，寒假結束後須先上3天課，才接農曆春節假期，不利家庭作息安排。教育部表示，寒假依法規以21天為限，後續將邀集縣市及相關團體會商。示意圖。（資料照）

    家長反映114學年度中小學行事曆草案中，寒假結束後須先上3天課，才接農曆春節假期，不利家庭作息安排。教育部表示，寒假依法規以21天為限，後續將邀集縣市及相關團體會商。示意圖。（資料照）

    2025/05/02 17:10

    〔中央社〕家長反映114學年度中小學行事曆草案中，寒假結束後須先上3天課，才接農曆春節假期，不利家庭作息安排。教育部表示，寒假依法規以21天為限，後續將邀集縣市及相關團體會商。

    近來中小學家長社團討論114學年度（今年8月起算）的中小學行事曆草案，寒假到民國115年2月10日結束，2月11日開學，上3天課後（115年2月11日到13日）才接農曆春節假期（115年2月16日到19日，2月14日、2月15日為週六、週日）。

    家長認為，上述中間夾著3天上課日的情況，導致假期不連續，如果親子想一起出國旅行，就須另外請假，相當不便民。

    對此，教育部表示，依「各級學校學生學年學期假期辦法」，寒假以21天為限。教育部將等行政院人事行政總處公布115年政府行政機關辦公日曆表後，再視情況邀集各縣市政府機關及相關團體，會商114學年度各學期開學日以及寒暑假日期。

    全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，按照草案，春節前就開學，這3天學校一定是正常上課，也會有課程進度。由於春節假期是看農曆，每年或前或後，每每造成困擾，過去曾有調整假期的作法，運用週六補課，但這樣會造成學生要連上6天，學習效果勢必會受影響。

    「不可能討好所有人。」侯俊良認為，中小學不論是提前還是延後開學，都一定會有人不滿意，也不是所有家長都有出國旅行的需求，或希望孩子放很長的假期。他認為政府可研議修法，沒必要堅持寒假一定只能放21天，或讓學校安排更有彈性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播