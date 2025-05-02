創紀錄！白沙屯媽祖進香33萬香燈腳 「刈火」要動員逾200人唸疏文

白沙屯媽祖北港進香重要儀式刈火，去年香燈腳有17萬9000多人，誦讀、焚燒疏文約1.5小時才完成，今年疏文有1900張預計要動員逾200人誦讀，圖為去年刈火儀式。（圖擷取自朝天宮臉書粉專）

2025/05/02 16:33

〔記者黃淑莉／雲林報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香重要儀式「刈火」將在明（3）日深夜舉行，拱天宮指出，今年報名香燈腳有近33萬人，疏文名冊就有1900張，將動員逾200人協助逐一誦讀名字，預估誦讀、焚燒疏文至少要2.5小時，完成後媽祖即登轎回鑾。

白沙屯媽祖將在明天中午抵達北港朝天宮，預估湧入5、60萬香燈腳及香客，深夜進行進香最重要儀式「刈火」，即由朝天宮會茂法師先誦讀吉祥疏文祈求媽祖庇佑，接著一一誦讀香燈腳姓名，全部唸完後疏文一張一張放入萬年香火爐中焚燒，最後再用火勺掏起爐裡聖火到拱天宮的火缸中，放入香擔中貼上封條由拱天宮香擔組人員護送回宮。

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拱天宮廟方人員說，去年香燈腳有17萬9000多人，疏文有1000張，動員上百人一起誦讀，焚燒疏文約1.5小時，今年有近33萬人，疏文有1900張，除現場與會來賓，也會請在廟內的香燈腳協助誦讀，大約需200多人，誦讀名冊、焚燒疏文預估2.5小時。

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