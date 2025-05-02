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    北市松山慈惠堂明社子島遶境祈福 延平北路6段起交管

    松山慈惠堂明社子島遶境祈福活動管制區。（記者劉慶侯翻攝）

    松山慈惠堂明社子島遶境祈福活動管制區。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/05/02 16:27

    〔記者劉慶侯／台北報導〕松山慈惠堂訂於5月3日（星期六）13時至20時，在台北市士林區社子島地區舉辦遶境祈福活動。活動路線自延平北路6段洲美橋下迴轉進入延平北路7、8、9段，並於17時30分假社子島島頭公園舉辦祈福法會活動。

    士林警分局為維護社子島地區交通順暢與活動安全，將於5月3日13時00分至20時00分彈性實施交通管制，除當地住戶外，禁止其他車輛進入活動區域，管制路段如下：

    一、延平北路7段與延平北路7段46巷口：管制「汽車」進入社子島地區，改道右轉延平北路7段46巷由基隆河防汛道路進入社子島地區。

    二、延平北路7段與延平北路7段27巷口：管制「汽車」進入社子島地區，改道左轉延平北路7段27巷沿淡水河防汛道路進入社子島地區。

    三、延平北路7段與洲美橋口：管制「大型車輛」進入社子島地區，改道淡水河側防汛道路進入社子島地區。

    四、延平北路9段195巷底淡水河側防汛道路交岔口：管制防汛道路，汽車改道由延平北路9段195巷進入社子島地區。

    五、延平北路9段206巷底基隆河側防汛道路交岔口：管制防汛道路，汽車改道由延平北路9段206巷進入社子島地區。

    六、社子大橋往北匝道：管制汽車往島頭公園方向防汛道路。

    士林警分局表示，有關遶境活動管制期間，建議用路人提前避開交通管制時段路段，島內居民請配合管制改道進入社子島；同時提醒民眾在活動地區切勿違規停車，警方已預置拖吊車配合取締拖吊妨害交通違規停車。

    遶境活動期間，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用北市公共運輸處網站查詢相關資訊。

    松山慈惠堂明社子島遶境祈福活動路線。（記者劉慶侯翻攝）

    松山慈惠堂明社子島遶境祈福活動路線。（記者劉慶侯翻攝）

    松山慈惠堂明社子島遶境祈福活動路線。（記者劉慶侯翻攝）

    松山慈惠堂明社子島遶境祈福活動路線。（記者劉慶侯翻攝）

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