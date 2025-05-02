林保署分享國際生物多樣性 永續利用助人類福祉成趨勢

農業部林業及自然保育署與中華民國自然生態保育協會2日共同舉辦論壇，分享聯合國《生物多樣性公約》第16屆締約方大會（CBD COP16）最新發展趨勢與推動重點。（記者吳柏軒攝）

2025/05/02 16:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕農業部林業及自然保育署與中華民國自然生態保育協會今（2日）共同舉辦論壇，分享聯合國《生物多樣性公約》第16屆締約方大會（CBD COP16）最新發展趨勢與推動重點，其中有別傳統保育概念，更加重生物多樣性的永續利用，來真正維繫人類福祉，同時也要協同氣候變遷議題，調整策略。

林保署長林華慶表示，受限國際處境，台灣雖非CBD的締約方，但仍透過NGO觀察員方式派人參與，自己去年11月與會學習，發現國際生物多樣性的保育已非唯一目的，而是要達永續利用，來促進人類福祉；同時也重視生物多樣性與氣候變遷的協同效應，判一加一能大於二。

請繼續往下閱讀...

林華慶還舉例，去年CBD COP16會議中，有1名非洲裔律師控訴政府以保育野生動物資源為由，要馬賽族人遷離原居地，因此今年議題也強調原住民與在地社區權益，也要納入生物多樣性決策。同時也成立基金，要公平分享生物遺傳資源，包含農作、藥物產生的利益等；也強調企業與金融機構的責任。

林華慶說，回看台灣，其實2009年林保署就開始推動水梯田生態保全與復育，2018年起跨部會推動「國土生態綠網」計畫，已完成規劃藍圖，未來不止擬規劃增設保護區，連未達保護區標準，但已有保育之實的空間，也可望增加，認為台灣有機會輸出相關技術與概念，成為領頭羊。

成功大學生命科學系教授陳一菁也參與COP16，她也分享，氣候變遷還在討論是否是「人為」，但生物多樣性已確定棲地破壞、人為活動及濫捕等是流失因素，兩邊互相納入討論，還有一段路要走；也提到人類及保育仍有衝突，舉例「種樹還是種電？」風機水下噪音、水壩淹沒生物多樣性熱點等；也認同台灣相關經驗與技術有輸出潛力。

台灣大學森林環境暨資源系教授丁宗蘇則分享，台灣開放生態監測資料與指標建立的成果，並建議未來以國際標準定期報告；台灣師範大學生命科學系特聘教授林思民則以都市藍綠帶為例，展現NGO與公私協力在城市野生動物保育的重要角色。

林保署長林華慶分享聯合國《生物多樣性公約》第16屆締約方大會（CBD COP16）最新發展趨勢。（記者吳柏軒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法