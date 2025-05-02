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    台鐵8橋梁改建預計2029年完工 避免淹水、改善橋墩裸露

    台鐵八掌溪橋南橋台路基去年凱米颱風期間掏空致鐵軌懸空。（資料照，游子淵授權提供）

    台鐵八掌溪橋南橋台路基去年凱米颱風期間掏空致鐵軌懸空。（資料照，游子淵授權提供）

    2025/05/02 16:14

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵全線約有1600多座橋梁，近年受極端氣候影響，部分橋梁通洪斷面不足有淹水疑慮，或因年代久遠橋墩裸露，須儘速改善。台鐵公司說，今年起執行「重點橋梁行車安全提升計畫」，改建8座橋梁，2029年前陸續完工。

    台鐵「重點橋梁行車安全提升計畫」經行政院核定，總預算56.69億元，目前台鐵正辦理規劃作業，後續將執行用地取得及工程發包施工，預計2029年底前完成。

    改建橋梁共8座，包括基隆市二號橋長6公尺、新北市深澳橋長21.8公尺、苗栗縣下三叉河橋297公尺、雲林縣石榴班溪橋45.6公尺、台南市八掌溪橋282公尺、新三爺溪橋37公尺、高雄市田鶴溪橋35.7公尺、高屏溪大橋1835公尺。歷史最悠久的是二號橋，1959年竣工，已有66年歷史。

    台鐵公司工務處副處長朱我帆說，受極端氣候影響，河川洪水最大流量有所改變，部分台鐵橋梁高度不足或落墩較多，導致河川通洪斷面不足，不符合河川治理計畫，為避免洪水溢堤，列入改建計畫。其中，八掌溪橋於去年凱米颱風期間，則是因為河道潰堤，所以導致河水溢出。

    同樣列入改善計畫的高屏溪大橋，1987年竣工迄今38年，受河水長久沖刷等因素，橋基裸露，受力易不均，請顧問公司結構分析，制定改善工法。

    朱我帆說，改善計畫有兩種施工方式，第一種是既有舊橋旁建新橋，第二種是補強橋梁結構，兩者都不會影響既有的列車營運。

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