竹市8座公有停車場啟用73槍電動車充電樁 超級快充僅需20分鐘

電動車族福音！新竹市府今天在8座公有停車場啟用73槍電動車充電樁，供電動車族方便充電使用。（記者洪美秀攝）

2025/05/02 16:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市電動汽車持有數，截至今年4月，已從112年1496輛大幅成長至3071輛，市府交通處在市轄8座市公有停車場布建智慧汽車充電樁，今天啟用73槍電動小客車快、慢充電樁，最快在20分鐘內充飽電量。代理市長邱臣遠說，竹市過去僅有26處公有停車場設有充電樁，如今再增加8座停車場共73槍充電樁，提供電動車族停車兼充電的選擇。

市府向中央交通部爭取「公共充電樁補助計畫」補助，今年底前將在全市完成超過268槍充電樁建置，其中，全台首座「公有電動大客車充電樁」已於去年啟用，今天包括園道五地下停車場、新莊車站前停車場、慈雲路停車場、頂竹圍地下停車場、新科國中地下停車場、科學園路212巷停車場、武陵路73巷停車場、香山轉運站停車場等8處公有停車場，共啟用73槍快慢充電樁。

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交通處表示，目前竹市的公有停車場已委由遠傳電信股份有限公司進行建置與營運，為確保長期營運品質及充電服務穩定性，以使用者付費原則，避免民眾長時間充電，影響其他使用者權益，充電收費方式參考各縣市行情，慢充（7KW）每度8元、快充（30KW）每度12元、超級快充（120KW/180KW）每度14元，經實測超級快充皆達市府公告功率。

以國內去年銷量最好的電動車Model 3為例，180kW的功率就足夠讓車主在20分鐘內完全充飽電量，滿足需緊急、快速充電民眾的需求，市民亦可透過第三方支付或信用卡完成付款，操作簡便。

交通處指出，預計114年底前建置電動小客車慢充132槍、快充136槍，以及大客車充電樁24槍。另為強化公共安全，目前每座充電場域皆配置防火毯，以供消防人員第一時間應變；充電樁如出現異常高溫，系統也將自動斷電。此外，每2至3支充電樁皆配有熱感式監視設備，一旦偵測異常熱源，將透過Line群組即時通報市府、警消單位，若市民在現場發現異常情況，也可撥打24小時客服專線通報。

電動車族福音！新竹市府今天在8座公有停車場啟用73槍電動車充電樁，供電動車族方便充電使用。（記者洪美秀攝）

電動車族福音！新竹市府今天在8座公有停車場啟用73槍電動車充電樁，供電動車族方便充電使用。（記者洪美秀攝）

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