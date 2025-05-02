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    高雄新材料循環產業園區 122年起廠商進駐營運

    「新材料循環產業園區」位於小港區大林蒲（圖）與南星計畫土地，總面積約262公頃。（圖由高市都發局提供）

    「新材料循環產業園區」位於小港區大林蒲（圖）與南星計畫土地，總面積約262公頃。（圖由高市都發局提供）

    2025/05/02 16:17

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今（2日）舉辦「新材料循環產業園區」都計變更公開展覽說明會，就未來大林蒲遷村後將設置的新材料循環產業園區都市計畫草案，進行全面說明，預計122年起可望有廠商進駐營運。

    「新材料循環產業園區」是行政院核定推動的全國循環專區試點計畫，園區基地位於小港區大林蒲、邦坑及鳳鼻頭地區與南星計畫土地，總面積約262公頃；園區將導入高值化材料、次世代半導體材料、循環再生與能源共生等創新產業。

    高雄市都發局今天（2日）下午於中油大林蒲康樂活動中心，舉辦「新材料循環產業園區」都計變更公開展覽說明會，經濟部同時舉辦園區設置可行性規劃公聽會，邀集地方居民及民代參與，廣納意見，期盼能加速完成園區的報編法定程序，推動大林蒲遷村，落實園區開發效益。

    依據經濟部規劃期程，園區預計於115年底完成報編，116年至119年辦理土地取得與遷村作業，120年啟動開發，122年起可望有廠商進駐營運。全案總經費約1519億元，其中約800億元用於大林蒲地區土地取得與安置作業，經費由經濟部籌編。

    都發局指出，本園區推動將有助高雄產業結構升級與轉型，並解決大林蒲長年被重工業包圍下的環境正義問題，透過遷村，改善居民生活品質。園區未來將導入3大循環中心與產業支援服務設施，推動能源、廢棄物、水資源等全面循環再利用。

    在土地取得方面，依據「大林蒲遷村安置計畫」將提供多元補償與安置方案，包括住商區「1坪換1坪」、非住商區「市價加4成」現金補償，並有租金補貼、營業損失補償、入住社會住宅免租金2至3年、房屋重建獎勵金及多項特別救濟配套措施，保障居民遷居後生活安穩。

    都發局強調，新材料循環產業園區都計公開展覽期間至5月29日止，市民及大林蒲鄉親有任何意見，歡迎透過書面或網站表達意見，都計書圖草案內容可在小港區公所、大林蒲6里辦公室、都發局網站查閱。

    高市府舉辦「新材料循環產業園區」都計變更公開展覽說明會。（記者葛祐豪翻攝）

    高市府舉辦「新材料循環產業園區」都計變更公開展覽說明會。（記者葛祐豪翻攝）

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