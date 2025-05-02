中山大學半導體實驗室啟用 將斥資8億添購研發設備培育人才

中山大學半導體聯合實驗室今揭牌啟用，將做為高科技教學研究及人才培育基地。（記者許麗娟攝）

2025/05/02 16:05

〔記者許麗娟／高雄報導〕因應台積電等高科技產業進駐高雄，中山大學半導體學院打造「大南方半導體聯合實驗室」今（2）日揭牌啟用，將於5年內投資8億元建置半導體製造、封測等研發設備，做為高科技教學研究及人才培育基地。

中山大學半導體學院院長黃義佑指出，透過半導體學院合作企業資金挹注與國發基金補助，中山半導體學院投資3000萬元建立半導體聯合實驗室西灣基地，並整合理工學院，爭取國科會半導體學院重點設備建置計畫補助，預計5年內斥資數億元建置約60台研發設備，其中17台重點設備單價超過1000萬元。

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其中，日月光集團將逐年捐贈封裝與測試相關設備，使這座基地成為全國唯一具規模的半導體封測實驗室，未來可進一步串聯半導體製造、材料分析及被動元件等相關實驗室，成為大南方教學研究人培基地。

黃義佑強調，這座實驗室將可補足南台灣長期缺乏的大型實驗室資源，未來與國研院半導體研究中心合作，可提供產學研每年5000人次以上的研發與委託代工服務需求。

出席揭牌儀式的高雄市副市長羅達生表示，中山半導體及重點科技研究學院，是新竹以南僅有的2個半導體學院其中之一，自111年8月成立至今，已招收369名碩士班學生，並與在地半導體封測、電子零組件及晶圓製造國際大廠深度合作，共同培育產業發展所需高科技人才，預計第1期10年計畫可培育超過1200名碩博士加入台灣重點產業國家隊。

中山大學半導體聯合實驗室預計5年內投資8億元添購研發設備，未來將成為大南方高科技人才的培育基地。（中山大學提供）

中山大學半導體聯合實驗室由國科會、國發基金和日月光集團贊助下成立，左起中山大學工學院院長郭紹偉、半導體及重點科技研究學院院長黃義佑、日月光行政資源中心副總經理李叔霞、處長黃文彬、中山大學先進半導體封測研究所所長蔡潤波。（記者許麗娟攝）

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