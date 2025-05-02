白沙屯媽祖進香「刈火」 香火從北港回拱天宮不滅全靠這功夫

白沙屯拱天宮媽祖陶製火缸專車送到北港朝天宮，由朝天宮「起火坩」師傅依古法糊火缸的獨門技術糊火缸，讓香火從北港到拱天宮不熄滅。（記者黃淑莉攝）

2025/05/02 16:13

〔記者黃淑莉／雲林報導〕苗栗白沙屯媽祖北港進香明天中午抵達北港，晚上子時進行進香最重要儀式「刈火」，把朝天宮萬年香火爐的聖火裝進拱天宮的火缸運回拱天宮，朝天宮表示，香火一路不滅就靠廟方的「起火坩」這項獨門技術。

白沙屯媽祖的火缸今（2）日專車送到朝天宮，接著由朝天宮「糊火坩」師傅蔡肇旭帶領在聖父母殿內，依古法糊火坩。朝天宮董事長蔡咏鍀指出，刈火就是從朝天宮萬年香火爐中舀取部分香灰或金紙灰燼，放入來進香隊伍帶來的香擔中，象徵神明間靈力傳承與連結，可說是進香活動中最重要儀式。

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蔡咏鍀表示，起火坩是朝天宮很早就發展出的技術，距離已逾上百年，主要是為服務來進香的廟宇，後因進香形式、設施及用具改變，目前僅剩白沙屯拱天宮還使用傳統陶製火缸。

蔡肇旭說，為避免火缸因高溫爆裂受損、香火不滅，全靠糊火缸這個獨特技術，先以清水把火缸舊的保護層洗淨、用符令淨過後，再把已過篩的嫩土、紙棉、鹽巴及符水混合後，接著把泥糊慢慢糊在火缸外當做新的保護層，完成後再以熱風槍烘烤到完全乾燥才算完成。

蔡肇旭指出，香擔空間有限，糊太厚裝不進去，太薄會因高壓破裂，泥糊的濃稠度及糊在火缸厚度都要適中，這些全靠經驗及手感。

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