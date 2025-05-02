台漫首進義大利拿坡里漫畫節 10漫畫家、30作品引好奇圍觀

台灣漫畫首度進軍義大利拿坡里漫畫節，並設立「Taiwan_Comics」台灣館，現場工作人員向義國讀者熱情解說。（圖由駐義大利代表處文化組提供）

2025/05/02 15:37

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣漫畫品牌輸出國際，駐義大利代表處文化組與大塊文化合作，首度前進義大利拿坡里漫畫節（Napoli COMICON），展出10名漫畫家30本多元主題的台漫，也找漫畫家簡嘉誠、柚子現場簽繪，即便部分作品沒有義文翻譯，該國讀者也買了英文版參加活動，凸顯對台漫充滿好奇之心。

文化部指出，駐義大利代表處文化組與大塊文化出版公司合作，1日到4日出團參加拿坡里漫畫節，現場設有台灣館，主打台漫品牌，秀出精選10名漫畫家30多部作品，並邀請金漫獎得獎與入圍漫畫家簡嘉誠、柚子2人與讀者簽繪活動，吸引大量讀者排隊購書參加。

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簡嘉誠表示，義大利讀者非常可愛，即使對尚未有義文譯本的作品，經過對畫風與創作概念的了解，仍會積極購買英文版甚至其他語文版本以參加簽繪活動，凸顯其對台灣充滿好奇。

文化部表示，拿坡里漫畫節是南義規模最大，且具全歐洲影響力的專業展會，我駐義大利代表處大使蔡允中偕文化組赴拿坡里親自出席開幕交流茶會，拿坡里漫畫節主席古魯丘（Claudio Curcio）及出版大量台漫義文譯本的Toshokan出版社總經理波諾（Matteo Bonno）亦親臨現場祝賀台灣館。

該大會主席古魯丘指出，「台灣漫畫展現出強大的創作能量，我們除了希望未來台灣的參展成為常態，也希望台漫持續提供義大利讀者在日本Manga（漫畫）外的多元選擇，讓大會更顯豐富」，期待更多重要台漫作品義文譯本問世。

駐義大利代表處文化組表示，疫情後漫畫已成為義大利年輕世代接觸外國文化的最主要載體，連續3年參展北義盧卡漫畫節奠定台漫於義大利漫畫界知名度，這次進軍南義拿坡里，除地理南向推進，更是「由點成線」的文化策略。未來將持續結合國內漫畫創作界、出版界資源，深化漫畫、童書、繪本、圖文出版等圖像文化於義大利品牌能見度，以促進版權出口與創作能量國際化。

台灣漫畫首度進軍義大利拿坡里漫畫節，「Taiwan_Comics」台灣館開幕茶會上，吸引現場諸多粉絲駐足參與。（圖由駐義大利代表處文化組提供）

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